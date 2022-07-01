咖啡廳歇業飼養紅鶴獨留店內 花蓮縣府加強視察

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮港連鎖咖啡廳飼養5隻紅鶴，民眾發現店家多日歇業，憂心紅鶴沒人照料，縣府獲報後前往視察，初步檢視環境、飲食及紅鶴狀況都良好；業者也澄清，因租約到期，月中將搬遷至新址。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮今天接受媒體聯訪指出，接獲民眾通報，花蓮港景觀橋旁一處咖啡廳飼養多隻紅鶴，店家疑似歇業多日大門緊閉，紅鶴環境髒亂，懷疑無人餵食照料。

周黃得榮表示，獲報後已派員前往視察，園內5隻紅鶴養在圍欄裡，備有飼料、水池，紅鶴健康狀況良好，並無違法部分，會持續視察飼養狀況，督促飼主妥善照料。

花蓮縣政府農業處解釋，紅鶴雖是二級保育類野生動物，但該園區為人工繁殖個體，不屬於保育類野生動物，不過仍受動保法規範，飼主須提供安全、乾淨、通風、排水、適當遮蔽、照明及溫度的生活環境。

紅鶴飼養環境被網友貼在臉書，引起正反兩面討論，有網友貼出影片說「乾枯到水剩一點點還在大太陽下曝曬」，也有人說店家很久沒開，憂心沒人照顧紅鶴；有人為飼主喊話「店家一直細心照護，也有兩個帳篷為紅鶴遮陽」。

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馮姓業者也透過臉書說明，因場地租約到期，店面將移至崇德瑩農場，預計7月重新開幕，這段時間每天定時餵食紅鶴、清理環境，新店面也規劃飼養區，最近正與動物專家研究如何運送，避免紅鶴受到驚嚇及受傷，將於7月中將紅鶴搬移至新園區。

馮姓業者說，感謝民眾關心紅鶴狀況，呼籲大家不要再翻牆進入店內，造成紅鶴受驚嚇、受傷，承諾會安排更好的環境給紅鶴們。（編輯：謝雅竹）1110701