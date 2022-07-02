挑戰森遊竹縣活動 完登者2天探訪12條步道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府推出「森遊竹縣－皮皮獅同樂會」集章登山活動，來自台北的歷史老師陳啟鵬（左）以2天時間完成橫跨多個鄉鎮市的12條步道，獲頒發證書，與新竹縣政府交通旅遊處長游志祥（右）合影。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年7月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）新竹縣政府推出「森遊竹縣－皮皮獅同樂會」集章登山活動，活動開跑不到一週，來自台北的歷史老師陳啟鵬，以2天時間完成橫跨多個鄉鎮市的12條步道，獲得證書。

新竹縣政府今天發新聞稿表示，陳啟鵬對於登山十分感興趣，足跡遍佈台北、新北、桃園、新竹等地，從小百岳開始接近山林，儘管住在台北市，過去也曾爬過飛鳳山、石牛山等步道。

竹縣府指出，陳啟鵬對於這次12條路線中也不陌生，因此在「健行筆記」網站中看到「森遊竹縣－皮皮獅同樂會」集章登山活動，就規劃時間參與。

陳啟鵬在個人臉書分享2天解任務的「密技」，他靠機動性較高的機車往返各步道，第一天先前往尖石鄉的老鷹溪步道，接續再走青蛙石步道、馬胎古道，再轉往橫山鄉的騎龍古道，同天還挑戰鵝公髻山，在集章後他發現還有時間，繼續前往金龜岩、猴洞步道，最後則以獅山古道結束第一天。

陳啟鵬於第二天往竹北市的鳳崎落日步道、湖口鄉的仁和步道及金獅古道，接續再往芎林鄉的飛鳳山、觀日坪步道，也探訪鄰近的鹿寮坑步道，最後則以石牛山作結束。

陳啟鵬在臉書表示，在行前就思考如何安排路線，相近的步道就放在同日走，但因受到時間及車程影響，即使爬過4次飛鳳山，也不曾看過落日美景，此次前往鳳崎落日步道也有相同感嘆。

陳啟鵬建議，在爬鵝公髻山時，因進出點不同，而耗費體力，希望主辦單位可以透過接駁車等方式，讓挑戰的山友可以輕鬆一些。

陳啟鵬說，12條步道中，最讓他驚豔的是金龜岩、猴洞步道的「一線天」，雖曾在其他步道見過類似景象，但此一線天的狹窄及鬼斧神工，仍讓他印象深刻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳啟鵬也建議有興趣完成12條步道者，可依路線難易度分配，3條簡單路線搭配1條較困難路線，平均1天可以完成4條，他也說結伴而行不僅安全，可以各騎一台車、分別放置在入口、出口，互相合作也更省力。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥於稿中表示，活動才推出短短幾天就出現首位全程完登者，令人驚訝，將來也會持續推廣竹縣山林步道之美，讓更多民眾認識竹縣的好山好水。（編輯：方沛清）1110702