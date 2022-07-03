議員質疑染疫亡慰問金亂花完 北市府研議找財源

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北3日電）北市議員游淑慧今天指出，北市發放染疫死亡市民的親屬慰問金5月用罄，6月起確診死亡不適用，質疑是否亂用民間捐款。社會局表示，研議其他財源或方式達到慰問目的。

聯合報報導，設籍北市的民眾若因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情死亡，台北市社會局主動聯繫親屬發放慰問金新台幣10萬元，款項從「台北市COVID-19防疫捐款專戶」內支應，但約7000萬元經費已用罄，今年5月31日後確診死亡不適用，北市府也未公告。

對此，國民黨北市議員游淑慧今天在臉書（Facebook）發文表示，她在今年6月上旬接到染疫死者的家屬陳情，反映已領不到慰問金，原因是款項花光了，令家屬傻眼，她質疑民間捐款真的不夠用嗎？還是被亂用。

游淑慧指出，社會局起初匡列4000萬元，意即預計有400名確診亡者的家屬慰問金額度，後因疫情嚴重再次追加3000萬元，共達7000萬元；但到今年5月31日，有710名市民確診死亡，超出原本預計人數及金額，所以社會局決定以今年5月31日前染疫死亡為範圍。

不過，北市府去年5月23日至同年7月12日發起勸募，捐款用途為「COVID-19疫情防疫及照顧服務」，游淑慧說，短短不到2個月就累計入帳4.45億元， 這些都是市民的善心，經扣除指定捐款後，北市府可支用金額計3.44億元，但到今年4月底止就已用完，且不足額607萬元還以SARS（嚴重急性呼吸道症候群）捐款支應。

游淑慧指出，去年審預算時就發現北市府許多局處想來「占便宜」，原本應公務支出的經費都跑來申請善款，當時數筆不當提案都被她要求剔除，今年再次調閱資料發現狀況一樣，她向台北市長柯文哲告知善款遭亂用的狀況，卻得到「沒用完很麻煩」的回覆。

她舉例，例如居家檢疫者心理量測與精神病患就醫感染管制監測服務計畫，明明可用台北市立聯合醫院預算， 卻申請善款324萬元；環南市場強制休市的營業損失補助計畫達2114萬元，應用市場處的公務預算還是挪用人民捐款。

另外，北市府員工因公染疫發給補償金方案452萬元，這是應用北市府的人事經費，或是用市民捐款發放。

游淑慧表示，上述3筆費用相加約2900多萬元，足夠發放剩餘所有北市確診亡者的慰問金。

她說，北市府編列超過1700億元的公務預算，為全台最高，難道防疫相關經費會沒錢支出，要占用民間捐款，建議北市府應趕快改正，讓善款回歸正當用途，用在該用的地方。

台北市社會局對此表示，去年疫情爆發時，中央針對確診死亡並無慰問金發放機制，北市因此跟進新北，發放每名染疫死亡者10萬元的關懷慰問金給亡者家屬，財源以民間捐款支應。

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社會局坦言，當初並沒有預期到死亡案例會增加到這麼多，因此第一次向民間捐款管理委員會爭取經費時，僅要求4000萬元；今年5月第二次爭取經費時，捐款帳戶中僅剩下約3000萬元尾款，所以累計只能發放給700多名死者。

社會局表示，民間捐款資源有限，5月31日後染疫死亡者的家屬，社會局將輔導申請衛福部的確診死亡喪葬補助，同時研議以其他財源或方式達到相同慰問目的。（編輯：戴光育）1110703