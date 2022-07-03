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日光巴黎連鎖麵包店歇業未付薪資 高雄市府介入調解

2022/7/3 17:01（7/3 17:40 更新）
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高雄知名連鎖麵包店「日光巴黎」近日傳出無預警歇業。（圖取自日光巴黎楠梓店臉書facebook.com）
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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄知名連鎖麵包店「日光巴黎」近日傳出無預警歇業。市府勞工局今天表示接獲多名勞工反映，店家歇業後沒收到薪資與資遣費，將召開勞資爭議調解會，要求雇主出面協商。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀接受媒體聯訪表示，日前接獲多名勞工反映，這家連鎖烘焙業者歇業後未給予應有的薪資與資遣費，勞工局近日會召開勞資爭議調解會議，要求雇主出面，共同協助解決，維護勞工權益。

「日光巴黎」連鎖麵包店主打手作歐式麵包，蛋糕廣受大小朋友喜愛，店內也有咖啡可以選購，並設有座位區，讓不少民眾喜歡到店品嚐下午茶；原本在高雄市美術館附近、左營自由二路等地都有門市，全盛時期更一度在高雄夢時代展店，如今在網路上都已公告為「永久停業」。

日光巴黎楠梓店今天在臉書（Facebook）表示，幾週前收到通知，告知中央廚房須擴大而遷移，因此無法供應商品，各分店均須停業1週，但1週後仍遲遲未收到總店供應鏈消息，加上開始有相關謠言傳出，才意識到事情可能不單純。

日光巴黎楠梓店指出，店家為加盟店，後續仍有很多法律上的問題要與總店李姓負責人協商，盼能順利度過這次風波。（編輯：陳仁華）1110703

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