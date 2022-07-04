台南偏遠地區回收廢電池 指定柑仔店換折價券

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台南市環保局7月1日至9月30日針對南化、左鎮、楠西、龍崎等4區推出「柑仔店電池來回收」活動，民眾拿廢電池來可領取折價券。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月4日

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府環保局為方便偏遠地區民眾回收廢乾電池，今年7月至9月在南化、左鎮、楠西、龍崎4區推出「柑仔店電池來回收」活動，指定商店回收廢電池1公斤可換15元折價券。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，7月1日至9月30日針對南化、左鎮、楠西、龍崎4區推出「柑仔店電池來回收」活動，拿一般電池、鈕扣型電池、充電型電池及手機電池等到指定商店，1公斤可換新台幣15元折價券，每人每日最多可獲90元折價券，可當場使用也可用於日後購物。

台南市環保局長謝世傑表示，今年合作店家有楠西區六發商店、南化區春香商店、左鎮區阿貞商店、龍崎區泉勝商店，預定回收目標為500公斤。

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謝世傑表示，電池體積小，容易被當一般垃圾丟棄，但混在垃圾內的電池，可能因垃圾車壓縮導致爆炸。此外，電池內含的汞、鎘、鉛等重金屬不利人體，焚燒後依然存在，進入環境中可能污染土壤、水源及生態。若都能回收，就可將重金屬分解出來再利用，減少地球資源消耗。

謝世傑指出，折價券使用期間為今年7月1日至10月31日，逾期視同無效，而行動電源、鉛蓄電池非本次兌換項目，民眾回收時須多留意。（編輯：郭諭儒）1110704