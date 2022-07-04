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台南員警退休日簽不雅字句 分局認失檢究責

2022/7/4 18:14
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府善化警分局1名員警申請於6月底退休，上班最後一天在派出所出入登記簿寫「林北不幹退休了」，並拍照傳給同學，之後在網路流傳，雖在社群網站道歉，仍遭警方究責。

台南市政府善化警分局今天發布新聞稿指出，當事人陳姓男子從警年資近30年，申請於今年6月30日退休，最後上班日在派出所出入登記簿上，寫下「林北不幹退休了」，等語，並以個人手機拍下該內容轉傳給幾名警校同學。

警方指出，陳男自稱只是想告知友人自己要退休了，自我解嘲抒發退休心情，陳男得知照片在網路上被轉傳後，連夜在個人臉書（Facebook）上對所寫內容公開道歉，但已影響到警察團體形象。

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陳男在臉書道歉發文指出，因一時興起突發奇想貼了不幹退休了，純粹只是引述一件事實，只告知較好的同學、好友，不料廣為流傳，造成機關、長官不便深感抱歉，希望親朋好友勿再轉傳。警方目前也已將派出所出入登記簿進行修改，只剩「退休了」3字。

警方指出，員警出入登記簿為內部管考措施，雖無對外之效力，但為機關管理員警備勤、退勤，考核員警勤惰依據，對陳男失檢行為，列為另予考績重要參考依據，並將加強教育所屬員警謹言慎行，類此行為將依據警察人員獎懲標準第6條「言行失檢，影響警譽」規定議處。（編輯：黃世雅）1110704

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