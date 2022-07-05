中市長者快打站再啟動 首日施打人數不如預期

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台中市政府5日起到7日再加開47處快打站，為65歲以上長者施打第4劑疫苗，市長盧秀燕（前左）5日也親自視察南區崇倫國中快打站，關心長者接種情形。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市政府今天起到7日再加開47處快打站為長者接種第4劑疫苗，首日預計施打3萬7786人，市府表示，到中午共6247人完成施打，接種人數未如預期踴躍。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案4970例，台中疫情逐漸脫離高原期，不過Omicron亞型變異株BA.4、BA.5境外移入個案日漸升溫，仍須做好防疫新生活。

市府於6月22日及23日開設快打站為65歲以上長者施打第4劑疫苗，由於長者接種踴躍，當時引發排隊之亂，市府今天起到7日加開47處長者快打站，令狐榮達表示，經過優化後，首日快打站動線順暢，長者幾乎不用排隊，隨到隨打，反映都很好。

台中市長盧秀燕今天也親自視察南區崇倫國中快打站，她視察過程中表示，上波疫苗快打站長者接種踴躍，出現大量排隊人潮，市府全面調整再優化，部分站點並調整至校園接種，同時加強「分里、分流」接種，提供市民更安全、舒適、便利的接種環境。

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令狐榮達指出，市府7日起加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者及55歲以上原住民接種第4劑莫德納疫苗，造冊通知總人數約7萬7000人，分3天分流施打，首日預估造冊施打3萬7786人，統計至中午已施打6247人。

民政局副局長周瑺玫指出，市府此次全面優化長者快打站，包括排隊動線調整、增設水冷機、涼風扇及遮陽棚等設備，還有9處小型活動中心快打站移至校園大禮堂，提升整體舒適度；另由於近日天氣不穩定，各快打站也特別強化雨備，避免長者等待時受雨淋。（編輯：黃世雅）1110705