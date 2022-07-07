中市幼兒疫苗 預計22日「四管齊下」開打

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市政府今天表示，中央宣布6個月至5歲莫德納幼兒疫苗，最快7月21日配送各縣市，台中預計將於7月22日開打，採合約院所、幼兒快打站、衛生所及入園「四管齊下」接種。

市府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，副市長令狐榮達會中指出，台中市今天新增4081例本土確診個案。

令狐榮達表示，中央宣布6個月至5歲莫德納幼兒疫苗，最快7月21日配送到各縣市，台中預計7月22日開打，採合約院所、幼兒快打站、衛生所及入園「四管齊下」接種，估計8萬5540名嬰幼兒符合資格，後續規劃將再對外說明。

至於5至11歲兒童疫苗施打情形，令狐榮達說明，統計至昨天，第1劑共施打15萬5119人、涵蓋率79.95%；第2劑共施打5萬6105人、涵蓋率28.92%。另外，可能有部分家長希望兩劑施打間隔週期再拉長，目前疫苗存量非常充足，家長可自行評估再向合約醫療院所預約即可。

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令狐榮達指出，台中新增病例最近每週都維持2成左右的降幅，已經脫離高原期，不過隨著進入暑假、人流增加，Omicron BA.5亞變種病毒等境外移入個案也會隨之升溫，除落實戴口罩、勤洗手等防疫措施，接種疫苗更可有效降低社區傳播威脅。

今天是長者第4劑快打站最後一天，令狐榮達表示，市府5日起一連3天加開47站疫苗優化快打站，提供65歲以上長者接種，統計到今天中午止，共施打1萬9038人，整體接種率預估2成左右。截至昨天，台中已有16萬7363名長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率40.66%。（編輯：陳仁華）1110707