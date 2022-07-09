芝山國小設日照中心 續與家長溝通安全議題

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（中央社記者陳怡璇台北9日電）北市社會局評估在士林區芝山國小設置老人日間照顧中心，但屢遭質疑安全問題等，今天舉辦的說明會，有家長認為配套不足，也有社工大力支持，社會局表示將持續溝通。

台北市社會局民國108年起，研議運用校園餘裕空間設置老人日間照顧中心，選定芝山國小為首間設置學校，但家長質疑安全問題，例如長者與學童若發生碰撞甚至受傷該如何處理等。

社會局今天召開社區及家長說明會，現場正反面聲音都有，有社工及相關團體支持，也有民眾舉「假協商真定案」白布條抗議，有家長認為用意雖好，但社會局溝通不足、沒有配套，無法安心。

芝山國小家長會長李宜純指出，芝山國小校舍相連，孩子跟長者共用同部電梯有疑慮，且家長對市政府已無信任，建議成立外部機構監督小組，將來發生意外時可釐清責任歸屬、處理賠償事宜。

社會局表示，針對家長提問的「校園安全管控」、「出入動線」及「設置門禁管制系統」等，日照中心確保安全，皆會規劃空間區隔，在芝山國小設置老人日照，將專設獨立出入口供長者使用，並配置專職保全人力及工作人員協助，也會於日照中心兩側設置圍柵，出入口配合門禁管制。

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社會局說，目前規劃服務30名長者，市政府也有委託廠商執行品質監測機制，校方認為有需要也會協助設置學生專用的電梯，相關意見都會再溝通，希望取得共識。

社會局指出，北市已進入超高齡化社會，北市府配合中央「一學區一日照」政策目標，持續布建長照服務，北市共72個國中學區，目前已於47個國中學區內布建50家老人日間照顧中心，共收托1987人，而校園屬於公共財，如何讓校園內空間發揮社區扶老攜幼、共融共好是當前重要課題。（編輯：張銘坤）1110709