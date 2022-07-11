提升救災救護能量 首支離島高級救護隊綠島成軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣11日電）為提供離島居民及遊客更安全環境，台東縣政府爭取並投入離島基金1300萬元，將消防局綠島分隊擴編且升級為高級救護隊，並建置5G救護行動資訊網絡，今天舉行成軍授旗典禮。

縣長饒慶鈴主持成軍授旗儀式致詞表示，綠島已成為國內觀光勝地，在旅遊旺季平均每日遊客超過2000人，為提升旅客及綠島4000多名在地鄉親的生命保障，成立全國首支進駐離島的高救隊，以提升綠島救災、救護能量。

饒慶鈴指出，消防是偏鄉醫療救護的延伸，朝向「一鄉鎮一高救隊」的目標邁進，目前全縣已有67名受訓合格高救隊員，預計再培訓33名，達到百人。綠島分隊高級救護隊成軍，配發手持式超音波、生理監測器、影像喉頭鏡組、自動心肺復甦機等救護器材。

接下來，21日也將於鹿野鄉及池上鄉增設高救隊，全縣將達到11支高救隊，對病患危急度的評估、救護處置的能力更為精進專業。

台東縣也擁有全台首支國家級認證的中型搜救隊，同時推動「每部救護車即行動急診室」，民國110年OHCA急救成功率達到33.58%，榮登全國第2；急性腦中風準確送醫率高達86.7%；護心行動的急性心肌梗塞康復出院率100%；平均餘命近3年增加1.01歲。

縣府將持續提升台東消防救災救護效能，補足偏鄉醫療不足的區塊，讓鄉親及遊客生命得到更好的保障。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台東縣消防局說明，高救隊在救護現場就能依「預立醫療流程」進行插管、給藥、手動電擊等高級心臟救命術相關處置，當救護車到達時，能銜接立即給予緊急傷病患的治療，並結合5G救護行動資訊網絡。

未來將整合綠島衛生所，並連結台東縣重度急救責任醫院急診室的醫療資源，同時將與空勤總隊及海巡研討緊急傷病患後送機制的優化方案，讓各機關間更有效率合作，盡可能簡化流程以縮短時間，達到搶救生命的目的。（編輯：黃世雅）1110711