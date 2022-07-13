陳其邁強調施政不分藍綠 柯志恩努力讓市民認識

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市長選戰加溫，爭取連任的市長陳其邁主打市政牌，強調施政不分藍綠，向藍營釋出善意；柯志恩陣營則表示，年底選舉是要選出能讓高雄發展更好的人，柯志恩會努力讓市民更認識她。

代表民進黨爭取連任的陳其邁，雖在公開場合不多談選舉議題，但最近每天都會安排至少一個公開市政行程，把握機會宣傳市政；甚至多次強調施政不分藍綠，希望以市政表現，爭取更多市民認同。

繼日前一向支持藍營的玉皇宮主委許文良表態支持陳其邁，近日又有媒體報導美濃區過半宮廟也支持陳其邁連任。據了解，陳其邁近期私下勤跑各區宮廟，固樁、拔樁意味濃厚。

國民黨籍高雄市議會副議長陸淑美上午也在高雄醫學大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程上梁典禮致詞時，公開稱讚陳其邁施政不分黨派，還說相信認真的執政者或民代，市民都看得見。

對此，陳其邁上午出席高雄醫學大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程上梁典禮時受訪說，施政不分黨派，也不分族群，只要民眾有需要，都會全力加速推動建設。

對於陳其邁主打市政牌，國民黨高雄市長參選人柯志恩的競選團隊發言人陳麗娜接受中央社記者訪問表示，2020年高雄市長補選時，市民選擇陳其邁，陳其邁受市民託付、有執政權，本就該把事情做好，但若有做好的地方，也該給予肯定。

但陳麗娜說，年底選舉是要選出能讓高雄未來發展更好的市長人選，了解柯志恩，才會知道柯志恩是不是好人選，「誰能讓高雄更好，才是應該觀察的重點」。

柯志恩日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），正在家隔離中。陳麗娜說，柯志恩會在結束隔離後勤跑基層，努力讓市民更認識她、更了解她；現在執政資源在陳其邁手上，但選舉不到最後，不知道輸贏。（編輯：陳仁華）1110713