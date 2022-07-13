陳薇仲基隆國門廣場辦說明會 警2度舉牌警告

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時代力量黨籍基隆市長提名人陳薇仲（前右）13日晚間帶著肥皂箱前往國門廣場街講，說明市政理念願景，由於事先並未申請，被警方派員2度舉牌警告。中央社記者王朝鈺攝 111年7月13日

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）時代力量基隆市長提名人陳薇仲今天晚間7時在國門廣場舉辦市政說明會，由於未經申請許可，警方2度派員舉牌警告，說明會約40分鐘後結束，警方並未強制驅離。

陳薇仲原定今晚7時與國民黨基隆市長提名人謝國樑在基隆火車站南站1樓廣場自辦辯論會，因台鐵強烈反對破局，雙方決定辯論會延期，陳薇仲改於同一時間在國門廣場舉辦市政說明會。

警方全程派員錄影蒐證，並於晚間7時15分第1次舉牌警告，指集會未經許可，已違反集會遊行法規定，要求停止集會立即解散，警方並在晚間7時28分再度舉牌警告，說明會於晚間近7時40分結束，並未衍生事端。

陳薇仲接受媒體聯訪說，台灣社會已走向公共空間應該更開放、多元，不該有各種限制，因此決定晚間仍到國門廣場舉辦說明會，直接接觸市民分享市政願景，創造更有趣且直接的討論，讓不同聲音可以在公共空間表達，這是多元、開放城市的基礎。

陳薇仲表示，她非常無奈市府發布新聞稿指她違法集會，集會遊行法是違憲的惡法，表達意見自由是過去民主進步黨前輩所極力爭取，林右昌領導的基隆市政府卻以此法壓制，愧對自己的民主神主牌，大開民主倒車。

基隆市政府發言人沈詠珮指出，市府轄管所有公共空間都是屬於公共財，也是市府的財產，公務以外任何個人與團體要使用，本就應該向管理機關正式提出申請借用，不需要另定專責管理辦法，這是最基本的法治觀念。

沈詠珮指出，若論法而言，管理辦法是法的最低位階，依集會遊行法第8條規定，室外集會、遊行，也應向主管機關申請許可。（編輯：張銘坤）1110713