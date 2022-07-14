高雄女師控遭學生性騷擾 校方：性平會已審議結案

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄某高中一名女老師控訴遭到男學生性騷擾，精神壓力大，醫師診斷證明也寫「宜休養」，但她想向校方請假卻遭刁難；校方回應表示，此案已經性平會審議結案，學校從未刁難老師請假。

女老師在臉書（Facebook）發文表示，今年3月兩度被學生觸碰臀部及腿部，原本一開始不願相信自己被性騷擾，「我不相信，一位學生，敢對老師踰矩」，但她想了幾夜，最後仍決定開口，並於4月申請性平調查。

女老師說，在性平調查前，想到還要碰到此名男學生，「我一時腿軟，倒地後失去意識」，緊急送醫急診；她和她的丈夫也明白，這種狀態已不適合授課。

女老師說，向人事室表達請假意願，要求在性平調查期間請公傷假，還出具精神科醫師寫「宜休養」診斷證明，卻仍一度遭校方刁難。她還說，聽到校內其他女性說「都幾歲人了，被摸一下會怎麼樣」，讓她相當崩潰。

對此，校方今天回應表示，4月接獲疑似性別事件，已依據「性別平等教育法」召開「性別平等委員會」，完成相關通報，並成立調查小組進行調查，目前已完成調查且經性平會審議後結案。

校方表示，關於老師請假事宜，校方從未刁難，而是善意提醒與協助。學校依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條規定，調查期間給予公傷假，並尊重個人意願，進行課務調整，避免當事人雙方互動機會。

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高雄市政府教育局也發布說明表示，教育局已要求學校提供學生心理輔導及性平教育課程，另對教師提供保護措施及相關資源等協助，並依據性平法持續宣導身體界限及自我保護觀念，營造友善安全學習環境。

教育局強調，絕不姑息校園性別事件發生，如有疑似校園性別事件，呼籲當事人勇於舉發，依性平法第28條第2項提出申請調查或檢舉，以維護權益。（編輯：陳仁華）1110714