滿月大潮台南安平道路積水 市府調抽水機排除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南14日電）昨天晚上出現今年最大滿月天文景觀，但伴隨的海水滿潮導致台南市安平區部分低漥地區道路今天上午出現積水，市府水利局緊急調派抽水機，約1小時將積水排除。

台南市議員李啟維今天一早接獲民眾陳情指出，在安平區的安平路和同平路一帶出現滿潮海水倒灌現象，隨即前往民眾指稱的地點查看。

李啟維表示，安平路與湖美街T字路口因較低窪有積水現象，確實會造成路過車輛濺水，有必要加以管制疏導，至於同平路雖設有小型抽水站，但是功能不大，有必要檢討改進。

李啟維表示，這幾天因大潮，曾陸續接到民眾反映海水倒灌，尤其今天特別嚴重，民眾擔憂萬一下雨，可能導致淹水災情，他已要求相關單位做好因應措施。

台南市政府水利局發布新聞稿指出，因年度天文大潮影響，安平區安平路與湖美街交叉路口及同平路2處在上午8時左右出現局部積水，水利局於安平路與湖美街交叉口增設1台移動式抽水機，同時擺放交通錐引導路過車輛，避免造成水花濺起，積水約於1小時消退，後續也再增派1台移動式抽水機，加強抽水能量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市水利局指出，同平路積水處也已佈設1台移動式抽水機，後續於水門處增派2台加強內水抽排，並於巷弄低窪處增設1台抽水機加強側溝抽排，以因應此次天文大潮期間海水倒灌現象。

台南市水利局指出，除針對地勢低漥地區預佈移動式抽水機，部分地區若逢大潮期間，可能產生潮位高於地面而衍生外水倒灌影響，也已於匯入排水處設置閘門及抽水設備因應，水利局會持續注意。（編輯：黃世雅）1110714