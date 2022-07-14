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尖石鄉養老聯絡道路完工 提升在地交通安全

2022/7/14 17:31（7/14 17:41 更新）
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新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程完工，14日舉行竣工典禮，縣長楊文科（左5）出席剪綵並表示，如今改善工程完成，道路變得平整、好行，也保障民眾行車安全。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月14日
新竹縣尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程完工，14日舉行竣工典禮，縣長楊文科（左5）出席剪綵並表示，如今改善工程完成，道路變得平整、好行，也保障民眾行車安全。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月14日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣尖石鄉養老聯絡道路改善工程今天完工，新竹縣長楊文科表示，這條聯絡道路完善錦路到養老交通路網，讓部落居民與觀光遊客方便通行，也提升在地交通安全。

新竹縣尖石鄉養老聯絡道路改善工程，今天舉行竣工典禮，楊文科與立法委員高金素梅等人到場剪綵，並走進霞喀羅國家步道體會山林之美。

楊文科致詞表示，鄉道竹60線從錦路到養老，是重要的聯絡道，不管是農特產品或居民進出，都靠這條道路。如今改善工程完成，道路變得平整、好行，也保障民眾行車安全。

營建署副署長吳宏碩透過新聞稿表示，這次工程重點為改善「錦路-養老」路段，提供部落民眾安全通行的道路。

吳宏碩說，這條聯絡道也是前往「霞喀羅古道」的重要道路，完工後，民眾前往霞喀羅古道也將更便利。未來，將優化附近觀光休憩服務，助部落經濟產業的推展。（編輯：張銘坤）1110714

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