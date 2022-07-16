高雄推機械代耕 省時省錢解決農民缺工問題

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市政府農業局辦理蔬菜機械種植合作示範區，並提供蔬菜代耕團「人＋機」服務實作觀摩，讓農民了解機械代耕服務，導入省工省力機械，盼提升耕作效率及產能。

為紓緩農村缺工與高齡化問題，提升農事作業效率，營造未來更好的農業競爭力，高雄市政府農業局自民國110年起成立蔬菜機械代耕團，導入田間機械種植全流程代耕，包含整地、開溝、菜苗移植、施肥噴藥及採收，都能提供「人＋機」專業代耕服務。

農業局今天新聞稿說明，機械代耕不僅可解決缺工，更可精簡成本，以種植青花菜1分地為例，一般約需5名工人花2小時種植，而透過專人操作葉菜移植機代耕，費用比人工工資省下近3成；具風險噴藥工作，請人噴藥1分地需耗時1小時，植保機噴藥僅10分鐘就能完成，效率超高也更能顧及農友健康。

農業局指出，7月規劃彌陀、路竹、橋頭、梓官4場機械種植觀摩會，推廣專業代耕，更快速有效解決農民在農忙搶工、季節性搶收，以及施藥安全顧慮的各種問題，且機械種植具省力、省時、省錢特性，可助農民躍升為新時代「三省新農人」。

7月14到15日舉辦的觀摩會中，除有機械自動化移植菜苗實作示範，「方舟機械代耕團隊」也為農友詳細介紹機械種植優勢與人工種植的差異性，吸引不少農友搶先登記申請示範區。

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農業局指出，如通過耕種適作度評估，將有望成為合作示範區，可享有開溝及機器移植服務全額補貼，並能獲得每分地新台幣2500至4500元不等的菜苗購買補貼，還有可能獲得完全免付費「幫您種菜，給您收成」的機會。

蔬菜機械種植觀摩會還有22日路竹場、27日梓官場2場次可報名參加，年度合作示範區申請正開放登記https://reurl.cc/Wrlqdx，更多詳情可至高雄市政府農業局網站最新消息或上「好農無限＋」網站查詢。（編輯：郭諭儒）1110716