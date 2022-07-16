民團籲開放活水湖 東縣府：無法負擔龐大管理費用

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台灣開放水域聯盟籲台東縣政府開放活水湖，讓一般民眾白天能自由入水。縣府表示，活水湖大小相當於88個一般游泳池相連，管理維護需龐大經費，非台東縣政府所能負擔。

台灣開放水域聯盟號召關心台灣水域民眾今天下午到台東活水湖推動「還我親水權」，建議台東縣政府活水湖能有更良善的管理，讓一般民眾也能在上午8時至下午5時間攜帶合格救生浮具自由入水。並呼籲縣府更積極規劃管理活水湖使用空間，讓水域遊憩落實在民眾生活。

台東縣政府農業處長許家豪表示，活水湖長度1100公尺、寬度100公尺，相當於88個一般游泳池相連，水深最深處甚至達4公尺，因為過於寬廣而潛藏危機，以往曾發生多起溺斃事件，雖然縣府曾討論開放民眾游泳等水上活動，但依照相關法令，光是要聘請足夠救生人員就花費龐大公帑，不僅非縣府所能負擔，也對廣大納稅人不公平。

許家豪表示，目前縣政府仍尚無開放讓民眾未經申請而逕自進入水域。但為兼顧民眾合理使用活水湖，相關水上活動如帆船、輕艇、鐵人三項活動、消防救生訓練等，皆可以透過正式申請，在配置合格救生人員後使用。

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許家豪表示，縣政府目標仍是以委外經營方式，由廠商配置足夠救生人員情況下，開放特定區域及時段供民眾游泳戲水或其他水上活動，讓整個場域更加開放、多元，增加水陸域活動的多樣性，現階段相關限制事項因涉及民眾使用的生命安全，期望大眾體諒配合。

台灣開放水域聯盟成員吳偉競接受媒體聯訪表示，他長期關心台東活水湖開放、管理標案，但去年二標流標後至今沒有新標案。他知道活水湖寬廣、管理不易，但縣政府應積極「邀標」，不能將這麼好的環境放在那裡，台東人也少了親水空間。（編輯：郭諭儒）1110716