嘉縣復金真武廟貓頭鷹作客 神明3聖筊指示勿趕
2022/7/19 17:28（7/19 18:11 更新）
嘉義縣竹崎鄉復金真武廟日前再度飛來一隻貓頭鷹，就停佇在大殿藻井，廟方曾擲筊請示神明是否要留下貓頭鷹，竟擲出3次聖筊。（賴國華提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月19日
（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣竹崎鄉復金真武廟日前再度飛來一隻貓頭鷹，就停佇在大殿的藻井至今，廟方曾擲筊請示主祀的玄天上帝，是否要留下貓頭鷹，竟擲出3次聖筊，讓信徒嘖嘖稱奇。
竹崎鄉復金真武廟主委陳進成今天告訴中央社記者，廟裡於今年3月17日（農曆2月15日）飛來一隻貓頭鷹，貓頭鷹白天停佇在大殿的藻井，直到夜間才飛出去覓食，後來廟方在農曆3月初慶祝玄天上帝聖誕及其他宮廟進香時，鞭炮聲四起，貓頭鷹仍停在藻井，不為所動，直到慶典結束後才飛走。
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陳進成表示，貓頭鷹於7月3日再次來作客，同樣停佇在大殿的藻井，因貓頭鷹的糞便或羽毛會掉落在大殿上，因此，曾擲筊請示玄天上帝是否需要趕走貓頭鷹，並未擲出聖筊，便改問是否要讓貓頭鷹留下來，竟擲出3次聖筊，貓頭鷹則停佇在大殿藻井至今。
陳進成指出，貓頭鷹出現的時間點都在神明慶典前，包括4月3日（農曆3月3日）玄天上帝聖誕前、7月4日（農曆6月6日）虎爺聖誕前，因此，就有信徒認為貓頭鷹很有靈性，如同玄天上帝的護法，在保護鄉親。（編輯：謝雅竹）1110719
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