鳳頭蒼鷹幼鳥回家團圓 親鳥餵食補巢

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高雄有工人疑修樹抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，親鳥停駐枝頭苦苦等待令人不捨，幸愛鳥人士採人工巢位送回幼鳥，親鳥也回巢餵食且銜巢材回來補充。（高雄鳥會提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月2日

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄有工人疑修樹抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，親鳥停駐枝頭苦苦等待令人不捨，幸愛鳥人士採人工巢位送回幼鳥，親鳥也回巢餵食且銜巢材補充，幼鳥看來相當有活力。

高雄市野鳥學會日前收到民眾傳來一段影片，影片可見1名工人搭吊車，疑似在修剪樹木，卻從樹上抓下2隻鳳頭蒼鷹的幼鳥。高雄市野鳥學會隨即通報農業局協尋幼鳥下落，農業局6月28日順利將2隻幼鳥尋回，送壽山動物園照顧。但高雄鳥會人員卻在6月29日發現親鳥停棲在被鋸斷枝頭上許久不走，苦苦等待幼鳥，令人不捨。

高雄鳥會今天向中央社記者指出，經愛鳥人士6月30日與市府、施工廠商會勘討論後，決定採取人工巢位將幼鳥送回原樹。其中由高雄鳥會協助指導人工巢位製作、架設，以及後續救援行為觀察；施工廠商負責調派吊車將幼鳥送回樹上。利用高空吊車將人工巢牢牢固定於原樹有遮蔽的大枝幹分叉處，再將2隻雛鳥送回人工巢位。

幸運的是，愛鳥人士6月30日下午近5時就觀察到2隻親鳥陸續回到人工巢邊，觀看2隻幼鳥許久，但當時並無親鳥餵食幼鳥行為；直到昨天上午，在地守護阿嬤才表示有看到親鳥餵食幼鳥，且銜巢材回來補充，過程中幼鳥不時抬頭活動，相當有活力。

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鳥會人員接受中央社記者電訪指出，這幾天都有志工前往觀察，親鳥有回來餵食，今天餵食頻率比昨天更甚，雙方互動正常，鳥會後續也會持續關注。

高雄鳥會也呼籲，相關單位在修剪樹木時，應將「野生動物保育法」納入樹木修剪規範、修剪管理注意事項及標準作業程序中，在樹木修剪前須先行觀察與評估是否有野生動物生存在樹木修剪範圍內，特別在3到8月春夏繁殖季節；遇有野生鳥類的繁殖巢位，應採取迴避、暫停修剪或改變工序等方式因應。（編輯：謝雅竹）1110702