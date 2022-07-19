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離岸風電回饋金 竹南鎮發放國中以下學子教育券

2022/7/19 19:02（7/19 20:21 更新）
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苗栗縣竹南鎮公所爭取離岸風電回饋金新台幣2720萬元，配合公所自籌100萬元，將發放給轄內1萬4100名國中小及幼兒園學生，每人可獲2000元教育商品券及200元贈品禮券，可於各合作商家購買文具用品、圖書雜誌、學習用具及運動用品、器材等。（竹南鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月19日
苗栗縣竹南鎮公所爭取離岸風電回饋金新台幣2720萬元，配合公所自籌100萬元，將發放給轄內1萬4100名國中小及幼兒園學生，每人可獲2000元教育商品券及200元贈品禮券，可於各合作商家購買文具用品、圖書雜誌、學習用具及運動用品、器材等。（竹南鎮公所提供）中央社記者管瑞平傳真 111年7月19日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣竹南鎮公所爭取離岸風電回饋金新台幣2720萬元，配合公所自籌100萬元，將發放轄內1萬4100名國中小及幼兒園學生，每人2000元教育商品券及200元贈品禮券。

竹南鎮長方進興今天透過新聞稿指出，感謝立委陳超明向離岸風力發電廠商爭取2720萬元回饋金，公所再配合100萬元，總計2820萬元，全數用於學童教育上，將發放給鎮內1萬4100名國中小及幼兒園學童，每人2000元的教育商品券及200元的贈品禮券，可於各合作商家購買文具用品、圖書雜誌、學習用具及運動用品、器材等物品。

竹南鎮公所公告第一階段將利用7、8月週末時間發放，請家長配合各校發放時間表，攜帶領據及相關證明文件，前往鎮公所3樓大禮堂領取。

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方進興表示，教育是百年大計，就任鎮長後，在代表會支持及公所財政允許下，除了每年發放幼兒園、國小學童每人2000元教育補助金外，也將風力廠商回饋金全數用在教育方面，讓學童購買所需學習用品，也減輕家長的經濟負擔。

立委陳超明也透過臉書粉絲頁發文表示，離岸風力發電是政府力推的綠能政策，108年向苗栗的離岸風電廠商爭取，希望比照彰化模式額外回饋地方，獲得廠商的同意，善盡企業責任且與地方共存共榮。（編輯：李錫璋）1110719

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