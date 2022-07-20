視察仁武綠美化工程 陳其邁：持續規劃公園綠地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市長陳其邁今天視察仁武區中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程，他說，仁武區近年居住人口成長快速，闢建公園綠地很重要，後續市府也會持續規劃，滿足市民需求。

陳其邁表示，仁武區有工業區，近年居住人口成長快速，年輕人需要運動或育兒的親子場域，長輩也需要休閒聚會的遊憩場所，因此闢建公園綠地很重要。

為增加仁武地區綠地，高市府工務團隊將仁武保五總隊旁40公頃閒置空地，整理開放供市民休憩。其中24公頃為中山大學仁武校區土地，除加強滯洪池周邊綠美化外，並規劃校園休憩步道，設置景觀座椅與停車場。

另結合校區北側軍備局營區約16公頃規劃都市森林空間，園區步道串聯中山大學校區，市府新植約200棵白千層並鋪設草皮等，預計8月中旬開放使用。

此外，陳其邁也宣布，將持續加速推動仁武建設，包括將在仁武運動公園新增特色遊戲場，高鐵橋下旁92期市地重劃區增設寵物公園，治水部分也會加緊腳步，觀音湖再規劃一處公園等，根據民眾需求，投入市政建設。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過有護樹團體質疑，仁武區中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程，毀壞不少植物。護樹團體表示，營區廢營後，33年間自然演替出充滿生物多樣性的複層森林，但若不是景觀大樹，都被市府認為是「雜木林」遭挖除。

對此，養工處表示，整建開闢園區過程並未砍樹，另新種植200株喬木增加園區生態多元性。北側軍備局營區土地經與國防部軍備局協商同意後，移除既有雜木及拆除廢棄營舍，保留修剪營區既有桃花心木及榕樹等喬木。（編輯：郭諭儒）1110720