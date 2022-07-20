彰縣府須國賠4億7000萬給台化 環團支持縣府上訴

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰縣府勒令台化彰化廠停工，台化提告，獲判國賠新台幣4億7000多萬元，環團今天集結支持縣府上訴，也批台化污染彰化市50年，「不要吃人夠夠」，籲縣民拒買台化產品。

台灣化學纖維股份有限公司彰化廠3座鍋爐2016年6月起，向彰化縣環保局申請固定汙染源操作許可證及空氣污染物質使用許可證展延先後遭駁回，台化公司不服裁定提訴願，環保署認定彰縣府裁定違法，撤銷行政處分，台化公司因此提告縣府要求國賠，彰化地方法院日前判合計須賠償4億7704萬6416元。全案可上訴。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟等環團、彰化縣議員吳韋達、彰化縣議員參選人楊子賢等人，今天到縣府前呼籲縣長王惠美好好處理，要求縣府一定要上訴，並痛批台化污染彰化半世紀，賺幾百億元，居然還要求彰化人賠款，簡直是地方惡霸。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，台化彰化廠2016年關廠前，污染彰化半世紀，可能影響兩代人健康，至今未提供任何實質賠償，台塑集團欠彰化人一個公道，應先向全體彰化人正式道歉，就算台化提國賠目前勝訴，也應主動撤除賠償，止息地方50年民怨。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，台化是高污染工廠，位在彰化市區污染彰化市50年，彰化縣政府、彰化縣環保局為市民爭取好空氣、好環境，哪裡不對，彰化縣民不是次等公民，環團站出來為縣府、環保局打氣加油並支持上訴，同時籲請縣民抵制、拒買台化產品。

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吳韋達指出，從小在彰化市生活，時常受台化惡臭荼毒，沒有人想過如此生活，後來他查出台化檯面下的暴利，竟不是在做本業，而是一座燃煤電廠，用最便宜、高污染的生煤來殘害彰化人的肺和健康，賣電賺取暴利，身為議員一定支持縣府上訴，且他會將相關資料及研究提供縣政府，因為台化不配拿彰化人的錢。

楊子賢說，操作許可展延與否權限本就在縣府，當年停工前狀況就是本業利潤連年下滑，逐漸被轉售燃煤發電的利益超越，實質成為「市中心的燃煤電廠」，彰化縣民125萬人，國賠4億7000多萬元，難道要彰化人花錢買健康，支持縣府上訴，捍衛人民權益。（編輯：陳仁華）1110720