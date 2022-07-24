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台南首處官民合作惜食平台 和緯市場啟用

2022/7/24 18:40
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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府首處與民有零售市場合作設立的「惜食平台」，今天下午在和緯黃昏市場啟用，搭配民眾捐助的「惜食冰箱」妥善保存獲贈食材，將供應3個社福機構共餐補充食材。

啟用儀式傍晚在和緯黃昏市場舉行，由台南市長黃偉哲、市府社會局長陳榮枝等人出席，黃偉哲也在和緯市場發放400張價值新台幣50元的市場兌換券，盼提升市場買氣，支持攤商。

黃偉哲表示，在和緯市場設立的惜食平台據點是首次與民有市場合作，實物銀行、惜食平台是台南社福兩大支柱，未來會持續推動，惜食平台與市場合作建置，是因為市場往往是最容易產生剩餘食材的地方，妥善利用物資，轉而讓有需求者使用，使物資不被浪費。

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黃偉哲指出，目前台南除了在17處市場設有惜食平台，在各區域還設有實物銀行，由善心團體或善心人士捐贈實用物資，每個月發放點券給弱勢市民，憑點券可去實物銀行兌換物資，提供實際照顧。

台南市社會局提供資料指出，台南「惜食平台」從108年開始佈建，第一處選在歷史悠久的東菜市場，隨後陸續在各地公有零售市場開辦，透過市場攤商捐贈食材，再媒合社區關懷據點或社福團體作為共餐的補充食材，至今累積捐贈食材達28公噸590公斤，成果豐碩。（編輯：黃世雅）1110724

黃偉哲
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