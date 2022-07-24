蘆洲五福宮土地公蓋廟 平台募資獲年輕世代支持

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（中央社記者王鴻國新北24日電）擁有135年歷史的新北市蘆洲區五福宮土地公廟因道路拓寬拆遷迄今32年，透過全台首件網路平台完成階段性募資，動工蓋廟的個案，廟方表示，具有年輕世代跨越宗教傳統意義。

蘆洲原有土地公角、媽祖角、天公角等3角頭（此角頭非黑道角頭）組合而成，即今湧蓮寺南海觀音佛祖祭祀信仰圈。其中土地公角建廟五福宮奉祀土地公，原座落光華路、中正路口，擔任觀音佛祖聖駕出巡開路前導，鄉間耆老皆稱三角頭「土地公王」。

土地公王的家在民國79年因道路拓寬而被迫拆遷，先後暫居蘆洲湧蓮寺、集善宮到某處民宅。至今已流浪32年，在信眾多年的奔波尋覓下，終於在2018年順利買下中路兒童公園旁，小而狹長的一塊土地，作為重建五福宮的預定地。

五福宮重建委員會2020年決定啟動重建，委託群眾自造公司展開國內史上第一個群眾募資蓋廟計畫，透過嘖嘖群眾募資平台分3階段在網路上募資，第2階段已達標並動工興建。

五福宮重建委員會總幹事楊蓮福向中央社記者說明，重建過程有著許多的巧合和神蹟，從他2008年投入立委選舉時所協助民眾處理土地問題就在中路兒童公園預定地，也就是土地公10多年前就已找上建廟的地點，後續還有神明預言建廟財源會有貴人相助，廟地大樹不要遷移及建廟造型規劃等都是擲筊決定，這些不可思議的巧合促成了建廟的決定。

根據廟方規劃，未來的五福宮將緊貼著蘆洲中路兒童公園而建，依照土地公愛樹護樹的心意，計畫認養公園及景觀再造，前方廣場也將成為一個服務大眾的共享空間。五福宮的屋頂稜線就如同土地公張開雙臂般，廣納一切，溫暖守護。

楊蓮福表示，廟宇將採日式的列柱工法來構建台灣傳統的廟宇，這是新的工法嘗試，列柱預定明年1到2月就可運抵台灣組裝，預定年中進行安座大典，土地公就可以住進新家了。

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由於這是史上第一次群眾募資蓋廟，因此，廟方特別規劃由虎爺擔任工頭，以插圖連載方式，開箱搭建過程的眉眉角角，除窺看建築工法的美麗，參與設計圖上呈土地公的擲筊趣聞，更可以了解築廟過程專屬的祭祀知識，最重要的是，希望大家可以一同參與整個蓋廟過程，陪伴土地公王回家。

楊蓮福強調，參與傳統宗教活動者多是高齡者，但這是全台首起網路募資行動，卻意外獲大多40歲以下年輕網路世代的支持，也象徵宮廟文化跨越宗教傳統的社群及聚落界線，進而年輕化及向下扎根。（編輯：李錫璋）1110724