南科車流量大 國1安定交流道周邊路網將改善

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）南部科學園區台南園區發展，周邊交通要道通勤時間常出現車流量大情形，高速公路局正規畫改善國道1號安定交流道北出匝道，台南市政府也配合開闢2條道路，盼提高輸運速度。

台南市長黃偉哲今天會同民進黨立委郭國文及台南市工務局人員，視察南科特定區北側2條計畫道路5-40M及10-30M施工進度。

黃偉哲表示，新闢建的2條道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道，完工後可望分散南科交通擁擠情況，提高南科園區通勤時間交通輸運速度。

黃偉哲指出，高公局目前正規畫改善國道1號安定交流道北出匝道以紓解車流，南市府也與高工局達成合作共識，於市道178線拓寬增設右轉專用道以提高整體效益，且為避免施工介面及發包施工期程不一致，市道178線拓寬增設右轉專用道工程將委由高公局一併發包代辦。

台南市工務局提供資料指出，南市府規畫於南科特定區北側開闢5-40M及10-30M等2條聯外道路，5-40M從安定東路與直加弄大道路口向東延，路寬40公尺，全長約1024公尺；10-30M計畫道路北起市道178線興農路，南至5-40M路口銜接，路寬30公尺，長度約230公尺。

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台南市工務局指出，因2案工程都位於蘇厝文化遺址，施工監看時發現文化層存在，需採取因應措施，10-30M計畫道路配合變更施工方式繼續進行，預估7月底前可全數完工；5-40M計畫道路因遺址密集性更高，後續還需視試掘調查結果檢討施工方式，預計明年底可完工。

台南市工務局指出，5-40m、10-30M完成道路開闢後，將建立南科與周邊區域間更完善交通路網，可大幅改善居民及通勤人口往來交通問題。（編輯：黃世雅）1110725