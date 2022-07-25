更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南科車流量大 國1安定交流道周邊路網將改善

2022/7/25 15:48（7/25 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（前左3）25日視察南科特定區北側2條計畫道路5-40M及10-30M施工進度，聽取市府工務局簡報。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月25日
台南市長黃偉哲（前左3）25日視察南科特定區北側2條計畫道路5-40M及10-30M施工進度，聽取市府工務局簡報。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南25日電）南部科學園區台南園區發展，周邊交通要道通勤時間常出現車流量大情形，高速公路局正規畫改善國道1號安定交流道北出匝道，台南市政府也配合開闢2條道路，盼提高輸運速度。

台南市長黃偉哲今天會同民進黨立委郭國文及台南市工務局人員，視察南科特定區北側2條計畫道路5-40M及10-30M施工進度。

黃偉哲表示，新闢建的2條道路，銜接市道178線及直加弄大道往國道1號安定交流道，完工後可望分散南科交通擁擠情況，提高南科園區通勤時間交通輸運速度。

黃偉哲指出，高公局目前正規畫改善國道1號安定交流道北出匝道以紓解車流，南市府也與高工局達成合作共識，於市道178線拓寬增設右轉專用道以提高整體效益，且為避免施工介面及發包施工期程不一致，市道178線拓寬增設右轉專用道工程將委由高公局一併發包代辦。

台南市工務局提供資料指出，南市府規畫於南科特定區北側開闢5-40M及10-30M等2條聯外道路，5-40M從安定東路與直加弄大道路口向東延，路寬40公尺，全長約1024公尺；10-30M計畫道路北起市道178線興農路，南至5-40M路口銜接，路寬30公尺，長度約230公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市工務局指出，因2案工程都位於蘇厝文化遺址，施工監看時發現文化層存在，需採取因應措施，10-30M計畫道路配合變更施工方式繼續進行，預估7月底前可全數完工；5-40M計畫道路因遺址密集性更高，後續還需視試掘調查結果檢討施工方式，預計明年底可完工。

台南市工務局指出，5-40m、10-30M完成道路開闢後，將建立南科與周邊區域間更完善交通路網，可大幅改善居民及通勤人口往來交通問題。（編輯：黃世雅）1110725

黃偉哲
沒帶環保杯沒關係 南市新增50家可借杯飲料店 台南首處官民合作惜食平台 和緯市場啟用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族