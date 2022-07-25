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體育活動中心修繕開工 林右昌期許網球培育

2022/7/25 22:15（7/25 22:36 更新）
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基隆市市民體育活動中心修繕工程25日舉行開工典禮，市長林右昌（前排右6）出席，期許工程如期如質完成，成為北部的青少年網球培育中心。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月25日
基隆市市民體育活動中心修繕工程25日舉行開工典禮，市長林右昌（前排右6）出席，期許工程如期如質完成，成為北部的青少年網球培育中心。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市政府斥資8128萬餘元修繕基隆市市民體育活動中心，預計明年中完工，市長林右昌今天出席開工典禮，期許工程如期如質完成，成為北部的青少年網球培育中心。

林右昌致詞表示，市府將投入新台幣8128萬餘元辦理修繕工程，其中包括立法委員蔡適應居間穿梭協調，獲中央補助4500餘萬元，另外在市議員支持下，由市府自籌2000多萬元，及前棟公車處建築結構補強的1500萬元。

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林右昌除感謝市府教育處長杜國正全力推動外，也特別肯定體育場在新任場長的率領下，承擔重大的責任，加上公車處的配合，讓工程順利推動，並強調接下來才是挑戰的開始，近年來因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，國內公共工程推動困難，期許監造單位及營造廠商通力合作，讓工程順利推進。

市府教育處表示，市民體育活動中心屋頂結構老舊，近幾年嚴重漏水、場地積水，使用極為不便，另中心前棟的公車處辦公室耐震係數不足，將一併辦理結構補強，工程內容包括室內網球場地坪、屋頂和機電消防設備更新等。（編輯：唐聲揚）1110725

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