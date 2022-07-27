蔡適應推寵物公園 謝國樑訪美引進產學中心

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）民進黨基隆市長參選人蔡適應今天提出加速建置基隆首座寵物公園，讓人與寵物能有友善空間。訪美中的國民黨基隆市長參選人謝國樑說，喬治亞州理工學院預計明年在基隆設立產學中心。

蔡適應透過新聞稿表示，昨天與市議員參選人拍攝定裝照時，許多參選人與愛犬東尼（Tony）合照，東尼已經快5歲，是他和妻子扶養的柴犬，東尼相當喜歡鏡頭，喜歡交朋友和大家互動。

蔡適應說，基隆市議員張秉鈞在基隆市議會提案，加速寵物公園的建置，而且建置的位置在八斗子星晨碼頭旁屬漁業署管轄，他正與漁業署協調中，期許自己擔任市長時，可以加速建置如同大台北都會區一樣的寵物公園，讓人與寵物能夠有友善空間，彼此一起成長茁壯。

蔡適應表示，對基隆市民來說，能有第1個寵物公園可以促使基隆提升寵物友善環境，加強人與人、寵物與寵物間互動，歐美研究有發現，透過長者與寵物的互動，更可促進身心健康。

訪美中的謝國樑第3站則前往亞特蘭大喬治亞理工學院學術交流，今天他透過新聞稿表示，經過1年多的協調，喬治亞州理工學院預計明年落腳基隆設立產學中心。

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謝國樑說，產學中心主要進行「線上課程教學」和「技術移轉」，台灣也將是第1批產學中心的海外據點之一，期盼能夠為基隆培育更多人才，吸引更多企業合作，創造在地就業。

謝國樑表示，進駐在基隆的產學中心將引進的教學分別為「網路安全」與「物流及供應鏈管理」，是這所學校在全美國排名前2名的頂尖科系，更是學校最強科系，這也是他極力想要引進線上課程的原因。（編輯：張銘坤）1110727