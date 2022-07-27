漢光期間歡送院長 國軍岡山醫院：無礙演習流程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國軍高雄總醫院岡山分院指出，前院長江國超（藍衣者）27日凌晨零時正式退伍，26日門診中午12時30分結束後，同仁利用午休時間舉辦歡送會，現場江國超僅簡單致詞及用餐，過程約30分鐘，下午1時後同仁立即前往準備訓練工作，無礙漢光演習流程及怠忽工作。（國軍高雄總醫院岡山分院提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄27日電）國軍醫院岡山分院遭爆料在漢光演習期間辦餐會歡送屆退前院長江國超。院方回應，歡送會是在午休時間舉辦，僅耗時約30分鐘，無礙演習流程及怠忽工作，贈禮則為部屬自發行為。

中時新聞網報導指出，漢光演習期間，國軍高雄總醫院岡山分院昨天中午在值勤期間，辦餐會歡送屆齡退休的前院長江國超，並以氣球、照片布置會場，還要求私人交錢，贈送江國超價值逾萬元精品外套及紀念座，作為退休禮物。

岡山分院今天發布新聞稿回應，江國超於今天零時退伍，江國超昨天門診於中午12時30分結束，同仁利用午休時間，至航空生理訓練中心舉辦歡送會，現場江國超僅簡單致詞及用餐，過程約30分鐘，下午1時後同仁立即前往準備下午訓練工作，並無礙演習流程及怠忽工作。

針對退伍禮物部分，院方指出，為部屬自發性行為，非強迫性動員辦理歡送活動。（編輯：謝雅竹）1110727