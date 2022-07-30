兼顧生態優化棲地 屏東林管處工程獲農業建設獎

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）屏東林管處今天表示，「草坔坑溝土砂防治工程」是高雄六龜三合溪治理最後1塊拼圖，且與轄區另3項工程兼顧生態優化棲地，獲優良農業建設工程獎1優等、3佳作肯定。

林務局屏東林區管理處今天發布新聞稿指出，110年度辦理草坔坑溝土砂防治工程（高雄六龜）、旗山63林班坑溝土砂防治工程（高雄六龜）、藤枝遊樂區步道設施整建工程（高雄桃源）及潮州17林班坑溝土砂防治工程（屏東枋寮）4件工程，分別獲農委會110年度優良農業建設工程獎1項優等、3項佳作肯定。

高雄六龜三合溪在莫拉克風災後大量土砂堆置河道、重創下游省道及橋樑，去年完成「草坔坑溝土砂防治工程」，是集水區治理工程的最後1塊拼圖；完工後提升省道台27線及三合橋等交通設施安全，對於生態豐富的三合溪則以縮小、減輕、迴避及補償等措施，設計緩坡式魚道，兼顧魚類迴游及穩固溪床，創造優質棲地。

施工期間結合在地中興社區多年復育經驗，廣植高士佛澤蘭、冇骨消等蜜源植物，吸引越冬型紫斑蝶棲息，工程完成後並追蹤生態恢復情形，在三合溪流內有高身鯝魚、石賓、馬口魚、何氏棘䰾等台灣特有淡水魚，達成重要生態棲地復育、防災治理及兼具生態環教等多面向成果，結合高雄六龜中興社區共創生態復育典範。

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屏東林管處指出，潮州17林班坑溝土砂防治工程、旗山63林班坑溝土砂防治工程2項為治山防災類工程案，治理重點在河道匯流處攻擊岸邊坡保護，導正流心及防止側岸淘刷保護。

設施類「藤枝遊樂區步道設施整建工程」整合獨特的中海拔森林資源，就地取砌石護坡，節能減碳，融合既有廁所及柳杉平台等元素，構建自然步道及休憩節點的優質場域，遊客可在林間穿梭漫步，感受大樹氣勢、聆聽林鳥聲交織，營造靜心空間，提供優質旅遊場域。（編輯：郭諭儒）1110730