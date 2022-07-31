更多編輯台推薦新聞：
申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼
地方

圖輯／大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼

美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊
運動

美教練偷塞50美元力挺 感動台灣貝比魯斯少棒隊

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉4/300
首頁 / 地方

柯志恩取消行程指遭到無形壓力 主辦單位否認

2022/7/31 17:15（7/31 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（右2）31日下午出席高雄市後備憲兵自強大會，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本也要出席，但後來因故取消。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月31日
高雄市長陳其邁（右2）31日下午出席高雄市後備憲兵自強大會，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本也要出席，但後來因故取消。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄市長陳其邁下午出席高雄後備憲兵自強大會，原本國民黨高雄市長參選人柯志恩也要出席，但後來取消，並指遭到無形壓力。但主辦方否認有邀柯志恩。陳其邁陣營則指尊重主辦方安排。

柯志恩上午接受媒體聯訪表示，因收到邀請函而原定出席，但昨晚接到主辦方通知，希望取消出席，因不想造成對方困擾和為難，所以取消行程。她並指，在高雄跑行程時，很多活動和主辦方會遭到一些無形壓力。

不過主辦方、後備憲兵荷松協會自強大會暨推行全民國防教育宣導理事長郭進國接受媒體訪問時強調，「完全沒有受到任何壓力」，他們原本就僅邀請現任市長，不分黨派，都以現任市長為優先，沒有對一般參選人發邀請，這是一貫做法。

對此，邀請柯志恩的前國民黨立委林壽山說，昨天柯志恩團隊發出公開行程後，有人問主辦單位是不是要支持柯志恩，但軍人不想被捲入選舉，柯志恩也不想讓主辦方為難，因此取消行程。

林壽山說，後備憲兵自強大會活動邀請現任市長很正常，而柯志恩想到場致意、拜訪也是善意，他認為彼此能夠互動、交流，並非壞事。

陳其邁陣營則對中央社記者表示，早在一週前就安排了這項不公開行程，陳其邁是受邀出席，一切尊重主辦單位的安排，不可能去干涉這種事。（編輯：黃世雅）1110731

柯志恩
柯志恩指受到壓力取消行程 會努力夾縫中找出路 柯志恩參拜路竹天后宮 王金平：選情應會越來越好
陳其邁
盛裝出席小米豐收祭 「祖邁市長」受族人熱烈歡迎 大林蒲遷村案說明會肢體衝突 陳其邁允確保權益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳時中提捷運政見 黃珊珊籲正視缺工缺料問題