柯志恩取消行程指遭到無形壓力 主辦單位否認

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高雄市長陳其邁（右2）31日下午出席高雄市後備憲兵自強大會，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本也要出席，但後來因故取消。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月31日

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高雄市長陳其邁下午出席高雄後備憲兵自強大會，原本國民黨高雄市長參選人柯志恩也要出席，但後來取消，並指遭到無形壓力。但主辦方否認有邀柯志恩。陳其邁陣營則指尊重主辦方安排。

柯志恩上午接受媒體聯訪表示，因收到邀請函而原定出席，但昨晚接到主辦方通知，希望取消出席，因不想造成對方困擾和為難，所以取消行程。她並指，在高雄跑行程時，很多活動和主辦方會遭到一些無形壓力。

不過主辦方、後備憲兵荷松協會自強大會暨推行全民國防教育宣導理事長郭進國接受媒體訪問時強調，「完全沒有受到任何壓力」，他們原本就僅邀請現任市長，不分黨派，都以現任市長為優先，沒有對一般參選人發邀請，這是一貫做法。

對此，邀請柯志恩的前國民黨立委林壽山說，昨天柯志恩團隊發出公開行程後，有人問主辦單位是不是要支持柯志恩，但軍人不想被捲入選舉，柯志恩也不想讓主辦方為難，因此取消行程。

林壽山說，後備憲兵自強大會活動邀請現任市長很正常，而柯志恩想到場致意、拜訪也是善意，他認為彼此能夠互動、交流，並非壞事。

陳其邁陣營則對中央社記者表示，早在一週前就安排了這項不公開行程，陳其邁是受邀出席，一切尊重主辦單位的安排，不可能去干涉這種事。（編輯：黃世雅）1110731