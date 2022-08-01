陳其邁現身喜憨兒創作料理店 親自推銷庇護商品

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高雄市長陳其邁（前右）1日現身喜憨兒創作料理庇護商店，他現場推銷商品禮盒指出，佳節將至，盼民眾趁優惠多選購，以行動支持喜憨兒。中央社記者曾以寧攝 111年8月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市長陳其邁今天現身喜憨兒創作料理庇護商店，嘗試製作壽司，直呼喜憨兒料理師傅「好厲害」，並現場推銷商品禮盒指出，佳節將至，盼民眾趁優惠多選購，行動支持喜憨兒。

陳其邁今天前往喜憨兒創作料理庇護商店視察，關心庇護員工的工作環境及內容、推銷佳節禮盒，並為努力工作的身障朋友加油打氣。

陳其邁也在喜憨兒料理師傅引導下，當場體驗製作不同種類壽司，在製作松露甜蝦握壽司時，陳其邁一直無法順利把2隻甜蝦擺上醋飯，喜憨兒料理師傅卻一下子就做好，還回頭幫忙陳其邁，讓陳其邁直呼「好厲害」。

陳其邁受訪指出，喜憨兒社會福利基金會在高雄用愛經營多家庇護工場，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情卻讓營運受到衝擊，中秋佳節即將到來，三節禮盒銷售對庇護工場十分重要，商店也將推出多樣好康優惠，邀請民眾多到店消費、選購優質禮盒，以行動支持喜憨兒。

陳其邁說，未來市府無論在租金、補助等各方面，都會竭盡全力，一同守護身障朋友獲得最好的照顧。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說明，庇護商店餐點全由憨兒自行製作，目前商店就收容了20名憨兒；且庇護工場11年來已成功轉介20多名喜憨兒進入一般職場就業，單今年就已轉介3人，也透過留職停薪等制度保留退路，避免喜憨兒進入一般職場無法適應。

蕭淑珍也現場感謝陳其邁表示，對弱勢族群的關心相當溫暖，疫情期間從疫苗接種到快篩試劑發放等各項措施都很用心。

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高雄市政府勞工局資料指出，目前高雄市有12家庇護工場，提供171名身障朋友庇護性工作機會；喜憨兒創作料理庇護商店更由身心障礙者親自擔任主廚，從事料理工作。

勞工局表示，為行銷優質商品，喜憨兒庇護工場推出好康優惠活動，包括消費滿新台幣399元即可參加抽獎、滿800元再送電影票（限量500名）；前20組訂購超過1萬元的企業客戶，還可獲得2000元回饋購物金，多重優惠可洽庇護工廠門市，或透過網路、電話等通路訂購採買。（編輯：謝雅竹）1110801