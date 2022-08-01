更多編輯台推薦新聞：
中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄
運動

中職全壘打大賽林子豪9轟奪冠 史上最年輕改寫張泰山紀錄

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK
科技

Google Doodle紀念法式滾球小遊戲 玩家變身橄欖PK

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機
產經

申請理賠保戶「像在討債」 保險業史上最大信任危機

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

陳其邁現身喜憨兒創作料理店 親自推銷庇護商品

2022/8/1 15:18（8/1 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁（前右）1日現身喜憨兒創作料理庇護商店，他現場推銷商品禮盒指出，佳節將至，盼民眾趁優惠多選購，以行動支持喜憨兒。中央社記者曾以寧攝 111年8月1日
高雄市長陳其邁（前右）1日現身喜憨兒創作料理庇護商店，他現場推銷商品禮盒指出，佳節將至，盼民眾趁優惠多選購，以行動支持喜憨兒。中央社記者曾以寧攝 111年8月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市長陳其邁今天現身喜憨兒創作料理庇護商店，嘗試製作壽司，直呼喜憨兒料理師傅「好厲害」，並現場推銷商品禮盒指出，佳節將至，盼民眾趁優惠多選購，行動支持喜憨兒。

陳其邁今天前往喜憨兒創作料理庇護商店視察，關心庇護員工的工作環境及內容、推銷佳節禮盒，並為努力工作的身障朋友加油打氣。

陳其邁也在喜憨兒料理師傅引導下，當場體驗製作不同種類壽司，在製作松露甜蝦握壽司時，陳其邁一直無法順利把2隻甜蝦擺上醋飯，喜憨兒料理師傅卻一下子就做好，還回頭幫忙陳其邁，讓陳其邁直呼「好厲害」。

陳其邁受訪指出，喜憨兒社會福利基金會在高雄用愛經營多家庇護工場，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情卻讓營運受到衝擊，中秋佳節即將到來，三節禮盒銷售對庇護工場十分重要，商店也將推出多樣好康優惠，邀請民眾多到店消費、選購優質禮盒，以行動支持喜憨兒。

陳其邁說，未來市府無論在租金、補助等各方面，都會竭盡全力，一同守護身障朋友獲得最好的照顧。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍說明，庇護商店餐點全由憨兒自行製作，目前商店就收容了20名憨兒；且庇護工場11年來已成功轉介20多名喜憨兒進入一般職場就業，單今年就已轉介3人，也透過留職停薪等制度保留退路，避免喜憨兒進入一般職場無法適應。

蕭淑珍也現場感謝陳其邁表示，對弱勢族群的關心相當溫暖，疫情期間從疫苗接種到快篩試劑發放等各項措施都很用心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府勞工局資料指出，目前高雄市有12家庇護工場，提供171名身障朋友庇護性工作機會；喜憨兒創作料理庇護商店更由身心障礙者親自擔任主廚，從事料理工作。

勞工局表示，為行銷優質商品，喜憨兒庇護工場推出好康優惠活動，包括消費滿新台幣399元即可參加抽獎、滿800元再送電影票（限量500名）；前20組訂購超過1萬元的企業客戶，還可獲得2000元回饋購物金，多重優惠可洽庇護工廠門市，或透過網路、電話等通路訂購採買。（編輯：謝雅竹）1110801

高雄市長陳其邁（左）1日前往喜憨兒創作料理庇護商店視察，並體驗製作壽司，直呼喜憨兒料理師傅「好厲害」。中央社記者曾以寧攝 111年8月1日
高雄市長陳其邁（左）1日前往喜憨兒創作料理庇護商店視察，並體驗製作壽司，直呼喜憨兒料理師傅「好厲害」。中央社記者曾以寧攝 111年8月1日
陳其邁
上任高市府發言人 張硯卿：全力以赴替高雄加分 台積電將進駐楠梓產業園區 陳其邁：表定8月動工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族