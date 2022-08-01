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林佳龍民調：45%市民不贊同侯友宜選完市長選總統

2022/8/1 17:19
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（中央社記者王鴻國新北1日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天對媒體表示，根據內部民調，有45%新北市民不贊同市長侯友宜未來如果要參選總統的人來參選這次市長；侯友宜對此以「感謝大家關心」回應。

林佳龍今天接受媒體聯訪時表示，他在基層跑行程時感受到市民的關心及擔心，很多市民都覺得他面對的是一個總統級的市長參選人，他自問「我們不是在競選市長嗎？怎麼好像對手已經預設了下一站」。

林佳龍主動對媒體說明一份競選辦公室內部民調指出 ，根據內部民調顯示，有45%新北市民不贊同侯友宜未來如果要參選總統的人來參選這次市長，只有39%贊同讓侯友宜先參選市長。

他表示，有這麼高比例的市民對此問題是有問號的，要回答民眾在參選新北市長後不會在1年後去選總統，有這麼困難嗎？

他表示，這是他在基層聽到的問題，經過內部民調測試一下，果然發現多數新北市民不支持要參選2024總統的人來參選今年底的新北市長。

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侯友宜接受媒體聯訪時對此表示「我現在是新北市的市長，我好好做事情，努力打拚，讓新北市更好，感謝大家關心，謝謝。」

林佳龍競選辦公室表示，這項內部民調訪問對象是戶籍於新北市且年滿20歲以上，以新北市住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，訪問日期為7月25日至28日，有效樣本1101人，抽樣誤差在95%的信心水準下約正負2.95個百分點。（編輯：李錫璋）1110801

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