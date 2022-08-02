海漂垃圾清潔不易 9月墾丁淨灘一起來

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2022年因有長時間豪雨及颱風接近台灣，以致墾丁國家公園內沙灘因西南氣流帶來大量海漂垃圾，墾管處以「世界清潔地球日」號召，9月17日分別在後灣、萬里桐等10處沙灘發起淨灘活動，倡導維護海洋永續。（墾管處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）今年因有長時間豪雨及颱風接近台灣，以致墾丁國家公園內沙灘因西南氣流帶來大量海漂垃圾，墾管處將在9月17日的10處沙灘全面淨灘，倡導維護海洋永續。

根據墾丁國家公園淨灘淨海成果統計，民國106年3355公斤、107年2495公斤、108年2367公斤、109年1374公斤、110年3765公斤。其中，以寶特瓶與塑膠瓶蓋占56.4%居多。

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墾管處副處長許書國告訴中央社記者，墾丁國家公園範圍海灘生態豐富及地景特殊，海漂垃圾清潔不易，多以人工方式撿拾，這次以「世界清潔地球日」號召，9月17日上午9時，分別在後灣、萬里桐、山海潛點、後壁湖、出水口、海膽保護區、大灣、白砂、滿州沙灘及漁村公園等10處，全面進行淨灘。

墾管處表示，基於垃圾減量原則，並推展觀光旅遊，呼籲民眾自備垃圾袋、工作手套及鐵夾等工具，減少因活動產生的二次垃圾，讓海洋的垃圾傷害就此停止，使參加的民眾有履行地球公民義務榮譽感。（編輯：張芷瑄）1110802