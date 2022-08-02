辣妹海報稱童玩節企劃挨批 縣府：車隊自辦已撤

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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）網路出現宜蘭童玩節辦特別企劃、邀請10名比基尼辣妹同樂等圖文的海報，遭批荒腔走板、物化女性。宜蘭縣文化局表示，車隊自辦的宣傳海報並未知會文化局，造成誤解已要求撤除。

某行銷公司在臉書（Facebook）專頁上傳宣傳海報，主標題為「童玩節特別企劃邀您一起酷樂宜夏」，副標題「夏日女神 酷炫超跑」，海報內容除有10名穿著比基尼女孩搭配一輛黃色超跑外，文中提及活動地點在「噴射水舞台」，活動時段「請見宜蘭國際童玩節粉專公告」字樣。

行銷公司發文還提到，8月6日及8月7日2天將率領10名性感火辣比基尼女孩及諸多超跑到宜蘭童玩節，「大家快來跟我們一起賞車及歡樂玩水喔」。

時代力量宜蘭黨部發布今天新聞稿表示，宣傳海報以物化女性身體為吸引訴求，不禁想問宜蘭縣文化局，超跑展與童玩節有何關聯？童玩節活動主要是針對兒童設計，寓教於樂，如今主辦單位邀請超跑、比基尼秀，難道縣府以此作為教育兒童的方式？

時代力量宜蘭縣議員參選人林正芳指出，他曾為童玩節服務多年，看到童玩節的宣傳圖真感慨，縣府將多年來累積童玩節的口碑付諸流水，完全失去童玩節的本意，宜蘭縣長林姿妙團隊不只脫線，根本是荒腔走板。

消息曝光後，這間行銷公司刪除貼文，並發文表示，這場宜蘭活動行程為車隊自行規劃公益行程，不是公家單位舉辦。因遭外界質疑，所以提出說明。

對此，童玩節主辦單位宜蘭縣文化局今天透過媒體LINE群組回應，童玩節歡迎入園民眾一同體驗水舞台及其它各項設施活動。

至於車隊自辦的活動宣傳海報，未知會童玩節主辦單位而逕予發布，造成民眾誤解，已請發布單位立即撤除；至於活動內容，只要不妨礙他人並不會反對。（編輯：戴光育）1110802