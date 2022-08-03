智慧港灣全球論壇8/24登場 高雄輕軌新裝迎賓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄3日電）以港灣城市發展為主題的專業國際展會「2022智慧港灣全球論壇」，月底在高雄展覽館舉辦。今年議程主軸「打造百年智慧港灣」，擘劃台灣港灣城市藍色經濟與永續發展願景。

主辦單位高雄市政府經發局今天新聞稿表示，為歡迎今年度的智慧港灣全球論壇舉辦，1日起在亞灣奔馳的高雄輕軌列車已換上新裝，以巨型的「K」字設計凸顯高雄，結合海浪意象代表城市轉型如浪花一波接一波，藉由輕軌列車在城市中往來穿梭，為疫後復辦的論壇行銷。

「2022智慧港灣全球論壇」將於8月24、25日在高雄展覽館舉辦。經發局長廖泰翔說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球經濟與城市發展，但也加速智慧科技應用和產業數位轉型進程。

因此這屆論壇以「打造百年智慧港灣」為主軸，與交通部、海洋委員會共同規劃「智慧港口」與「海洋科技」兩大主題，計有7場專題演講及分組座談，邀請30位國內外專家學者與港灣城市代表交流，分享5G AIoT、智慧城市、數位轉型、無人載具的發展趨勢與經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經發局表示，一連兩天活動，現場有專家分享與交流，邀請超過25個單位與企業規劃高雄意象館、智慧港口願景館及海洋科技創新專區，展出相關應用與解決方案，可洽「2022智慧港灣全球論壇」官網(https://ghcf.org.tw/)查詢活動資訊，掌握港灣城市產業轉型先機與商機。

智慧港灣全球論壇是高市府在2016年創辦的重要國際會展活動，藉由2年一次舉行與全球重要港灣城市交流對話，活絡經濟、社會、文化、知識和人才等各方面資源，推動港灣城市藍色經濟與永續發展，舉辦至今已與全球25個國家建立夥伴合作關係。原訂民國109年辦理第3屆，受疫情影響延至今年舉辦。（編輯：孫承武）1110803