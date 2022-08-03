更多編輯台推薦新聞：
聲音陪伴球迷67年 道奇播報員Vin Scully過世
運動

聲音陪伴球迷67年 道奇播報員Vin Scully過世

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

全國義民祭在新竹縣 展現客家文化

2022/8/3 17:01（8/3 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「義魄千秋－2022全國義民祭在新竹縣」開幕式將於13日登場，新竹縣政府文化局3日在義民廟舉辦活動記者會，縣長楊文科（站者前排左7）等人出席。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月3日
「義魄千秋－2022全國義民祭在新竹縣」開幕式將於13日登場，新竹縣政府文化局3日在義民廟舉辦活動記者會，縣長楊文科（站者前排左7）等人出席。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」開幕式將於8月13日正式登場，竹縣文化局今天為活動宣傳表示，義民祭系列活動包含傳統祭儀及晚會，展現客家文化，邀民眾參加。

新竹縣政府文化局今天在義民廟舉辦活動記者會，新竹縣長楊文科出席表示，今年是義民廟第234屆祭典，從義民爺迎神到祭典區後，開始系列活動，今天正式宣傳，將在8月13日揭幕，同日也辦理義民祭及義民之夜。

楊文科說，今年活動邀請全國客家八音團到義民廟前演出，也有全國挑擔進義民廟的活動，以及講古比賽等，晚間則辦理有義民之夜，邀請歌手Hebe、伍佰、五堅情等演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新竹縣政府文化局長李安妤透過新聞稿表示，「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」今年以祭典傳承與客語推廣、在地連結、與跨界跨域藝文文創為主軸，展現新義民精神來詮釋客家義民信仰。

李安妤說，義民祭代表客家人淳樸、敦厚、熱情與好客，這次活動包含義民傳統祭典科儀禮生培訓、義進校園、客語講古打擂台、全國客家八音匯演、新義民故事體驗劇場等，展現客家人忠義思想及精神。（編輯：方沛清）1110803

楊文科
11/26投開票 竹縣選委會公開招募選務人員 竹縣啟用偏鄉視訊門診 擴展醫療健康照護網
李安妤
新竹縣定古蹟東安古橋 修繕完成開放通車 竹風縣藝傳統戲曲13鄉鎮巡演 展現多元藝術
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族