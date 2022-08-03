竹縣推新十三景 邀民眾走訪感受風華底蘊
2022/8/3 17:34（8/3 17:51 更新）
新竹縣政府3日表示，縣府集結各鄉鎮市特色，包含具有歷史韻味的建築、自然景觀及人文風情，推出「竹縣新十三景」，邀請民眾走訪竹縣。圖為峨眉湖與天恩彌勒佛「湖佛映輝」。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月3日
（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣政府今天表示，縣府集結各鄉鎮市特色，包含具有歷史韻味建築、自然景觀及人文風情，推出「竹縣新十三景」，邀請民眾走訪竹縣，感受地方美景與風華底蘊。
新竹縣政府發布新聞稿指出，縣府重新踏查在地文化，推出「竹縣新十三景」，包含有客來新瓦、石橋古韻、街巷宗祠、彩繪軟橋、老街尋幽、櫻桐爭豔、龍貓隧道、鹿寮春雪、寶山明珠、茶金風華、湖佛映輝、石蛙御天、少帥泉湯，推廣13鄉鎮鄉鎮市新特色。
縣府表示，竹北市「客來新瓦」，保留六家林家遠渡黑水溝到新竹開墾建築，現在成為客家文化保存區，不少藝文業者進駐，形成文創聚落。「石橋古韻」為關西鎮東安古橋，是縣定古蹟，而古橋經歷近百年歲月，至今屹立不搖。
「街巷宗祠」為新埔鎮著名「三街六巷九宗祠」，新埔鎮早年商賈雲集，宗祠密度冠蓋全台，各有特色。「彩繪軟橋」在竹東鎮，除是竹東圳源頭，軟橋社區彩繪房屋，也是觀光亮點。
「老街尋幽」在湖口老街，有著日治大正時代巴洛克建築，旅遊搭配鄰近老街金獅、仁和步道更添趣味。「櫻桐爭艷」以橫山鄉在大山背地區栽植櫻花、桐花，花季迷人。
「龍貓隧道」為新豐鄉紅樹林木棧道，被水筆仔、海茄苳環繞，能近距離觀賞紅樹林生態。「鹿寮春雪」在芎林鄉鹿寮坑，每年桐花綻放花白如雪。
「石蛙御天」是尖石鄉青蛙石步道，橫空天空步道，方便遊客欣賞溪內青蛙石。「少帥泉湯」為五峰鄉清泉溫泉，因少帥張學良曾幽禁於此得名。
另有，位於寶山鄉寶二水庫「寶山明珠」，以及眉鄉峨眉湖與天恩彌勒佛「湖佛映輝」等景點，邀請大家實地走訪，感受竹縣美景。（編輯：方沛清）1110803
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