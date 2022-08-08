機捷土地開發專用區招商 廉政平台啟動排除不法

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市今天舉行機捷山鼻站專用區土地開發案招商說明會，市長鄭文燦也與廉政署、地檢署等單位合作啟動「捷運土地開發案廉政平台」，營造不受外力干擾、公平透明投資環境。

鄭文燦上午出席「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案招商說明會暨捷運土地開發案廉政平台啟動儀式」，接受媒體聯訪時表示，A10站土地開發案基地面積約1512坪，產權為捷工局所有，是少數產權單一且可採取所有權分回的場站開發案，全案預估總投資金額達新台幣13.21億元，初步規劃興建複合式開發大樓，對捷運轉乘及地方發展有很大助益。

鄭文燦指出，市府今天啟動「捷運土地開發案廉政平台」，將以資訊透明、行政公開等方式，營造不受外力干涉的優質投資環境，也透過競爭評選出最優投資人，讓政府財務負擔小一點，以多贏政策達到最好的聯合開發效果，聯合開發所得權利金、投資收益也將成為軌道基金興建其他捷運系統，專款專用形成良性循環。

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法務部廉政署長莊榮松表示，過去國家建設案件，常涉及不當干涉、關說、糾紛、訴訟等困難，導致重大建設無法如期完成；民國105年起廉政署結合檢察、調查、環保、審計、工程機關及非官方組織等推出廉政平台，透過跨域合作、行政透明、全民監督等精神，建立安心投資的環境。

桃園地檢署檢察長俞秀端表示，捷運是桃園建設重要一環，機捷山鼻站A10車站土地開發商機無限，啟動廉政平台後，可讓全民在公平、公正、客觀、公開、透明機制下參與監督，排除不法，讓優質廠商專注於工程品質，透過良性競爭帶來商機。（編輯：陳仁華）1110808