東河鄉阿奚露艾文健站揭牌啟用 台東站數達102站

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東縣東河鄉阿奚露艾文健站今天揭牌啟用，縣府積極向原住民族委員會爭取增設文健站，目前全縣總站數達102站；持續規劃在蘭嶼增設2站，在非原民鄉鎮的綠島也擬設文健站。

縣長饒慶鈴今天主持阿奚露艾文健站揭牌啟用儀式時表示，3年多來台東新設59個文健站，目前全縣已有102站，縣內共有183個原住民部落，文健站設置已超過半數。

台東文健站倍數成長，就是為了提供在地、因地制宜的照顧服務，以原住民照顧原住民、年輕的長者照顧較年長者，質量並重，除了站數最多，更具備優良的照顧服務品質。

去年共有11站獲得績優文健站的榮耀，獲獎比例全國最高，不僅首創多元的延緩失能照護計畫，如體適能課程、復育原住民族食農保健文化，更是全國唯一設置專職廚工的縣市，透過服務團隊專業能力，照顧文健站約3500名部落長者，讓長者開心、家屬安心，在文健站快樂健康地變老。

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台東縣政府原民處說明，目前東河鄉老年人口占全鄉人口24%，屬於超高齡社會，民國107至109年設置3站，皆在省道台11線周邊，而泰源地區有3村6部落、分布範圍較廣，因在地長者的需求而提出計畫，設站地點多次與公所及部落研商、協調公有空間，排除萬難處理設置點的問題，終於在今年經中央核定，增設阿奚露艾文健站，造福泰源地區長者。

另金峰鄉共計5村，原民會6月新增核定的歷坵文健站也即將啟用，在縣府及公所合作推動下，金峰鄉村里的文健站設站涵蓋率已達100%；今年縣府也爭取規劃在蘭嶼增設2站，期待112年在綠島新設文健站，為更多離島部落長者服務。（編輯：陳仁華）1110809