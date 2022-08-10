東海岸最年長漁民 張佐阿公發願續當打漁郎到百歲

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台東縣成功鎮高齡94歲漁民張佐至今仍會出海，綁魚鉤駕輕就熟，他表示，就是喜歡打漁，還可賺零用錢，不出海身體就開始不對勁，整天怪怪的，「只要還能動，就要出海，如果能活到100歲，還是要做個打漁郎」。中央社記者盧太城台東攝 111年8月10日

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東成功鎮漁民張佐已94歲，仍經常開船出海捕魚賺零用錢，全國漁會將頒發「特別獎」表揚。雖然兒孫勸他退休，但張佐阿公說：「如果能活到100歲，還是要做個打漁郎」。

張佐在兒子陪同下，開著小漁船從新港漁港出海，航行到外海，這片海域陪伴他約60年，接著熟練地施放延繩；出發前他已經俐落地將魚鉤綁好，雖然視力衰退，但綁魚鉤卻是駕輕就熟。

在地民眾都稱張佐阿公是「國寶級打魚郎」，不僅是在地最資深的漁民，也是全台東目前還在海上作業最年長漁民，因為拉延繩和開船，雙手長滿了繭。

張佐接受媒體聯訪時說，自己是澎湖七美人，10多歲時到高雄討生活，還在日本漁船上工作過，60幾年前到成功鎮新港漁港幫忙，發現這裡海象不錯、漁獲多，於是帶著妻子到成功鎮，靠捕漁撐起一家生計，養活了子女3女2男，現在已有22名孫子和曾孫。

雖然已4代同堂，小兒子也從銀行工作退休，但張佐還是經常出海捕魚，兒孫不放心也不忍心這麼辛苦，要他退休不要再出海。但張佐表示，就是喜歡打漁，還可賺自己的零用錢，不出海身體就開始不對勁，整天怪怪的，「只要還能動，就要出海，如果能活到100歲，還是要做個打漁郎」。

張佐的兒子張永慶說，擔心父親一把年紀出海安全問題，因此他都陪父親出海，「爸爸超厲害，最多時1天可釣起30尾魚，都不會喊累」。

為感謝張佐對漁業界的熱愛和付出，全國漁會9月23日在台東舉辦模範漁民表揚時將頒給他「特別獎」。（編輯：郭諭儒）1110810