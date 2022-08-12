高雄女孩回娘家 前主播周璟瑜加入市府發言人團隊

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄市長陳其邁進入競選連任階段，市府今天公布發言團隊新成員，前台視主播周璟瑜。她出席活動表示，自己是「高雄女孩回娘家上班」，相信能發揮所長讓市府團隊越來越好。

年底選舉將近，就任將屆滿2年的陳其邁近期進入競選連任階段，為加強市政推動與城市行銷，高雄市政府上午公布發言團隊新戰力，將由前台視主播周璟瑜加入高雄市政府發言人團隊，陳其邁訪視大寮公共托嬰中心及育兒資源中心，也當場向媒體介紹新成員。

陳其邁會前接受媒體聯訪表示，周璟瑜是高雄女孩，就讀鳳新高中，大學就讀國立中正大學政治學系，畢業後歷經三立新聞、台視新聞記者及主播，有完整新聞經歷，並曾採訪過香港反送中及兩韓高峰會等重大國際新聞。希望能藉由她的長才協助推動市政以及城市行銷。

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陳其邁說，前三立主播張硯卿和周璟瑜2名新任發言人過去都是優秀新聞人，也都是優秀高雄女孩，這次選擇回鄉回到高雄服務，相信均能發揮所長，協助市政推動，強化城市行銷，讓市民更了解高雄市政府施政措施。

「高雄女孩回娘家上班」，周璟瑜表示，今天是「新生報到」第一天，謝謝市長實現回高雄服務願望，在媒體生涯11年時間中，相信能發揮所長讓市府團隊越來越好，讓越來越多人相信高雄是個宜居城市。（編輯：黃世雅）1110812