台南噶瑪噶居寺普渡供品 全捐實物銀行

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南左鎮噶瑪噶居寺舉辦為期3天的「三壇報恩超薦法會」，今天在普渡法會後落幕，寺方今天將80桌供品全部捐贈給台南市實物愛心銀行，台南市長黃偉哲也出席法會表示肯定。

黃偉哲今天在台南市政府社會局長陳榮枝等人陪同下，前往法會現場頒贈感謝狀，由噶瑪噶居寺洛本天津仁波切代表接受，寺方捐贈的物資包括泡麵、保久乳、麥片、八寶粥等，將透過實物愛心銀行發放給有需要的弱勢家庭。

黃偉哲表示，台南市幅員廣大，扶助弱勢的社福措施需要公私協力才能更全面，也希望廣大社會團體加入捐贈行列，共同做公益、傳善心，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊各行業，市政團隊不僅在社福政策積極推動，更期許在市政建設能達到市民期待。

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台南市社會局提供資料指出，台南市實物愛心銀行今年1月至7月已提供價值超過新台幣928萬元物資服務，超過38萬人次受益，物資來源大部分由社會局多方宣導及媒合民間企業、寺廟與善心人士進行捐贈。

台南市社會局指出，民國102年起以自辦實物愛心銀行提供轄內弱勢民眾實物給付服務，隨著弱勢及近貧家戶的實物需求增加，今年起將全市分為5大區提供服務，民眾如有短中期物資需求，經社工評估符合資格者，將給予3至6個月物資協助，並安排社工或志工關懷訪視，視實際需求給予協助。（編輯：黃世雅）1110814