彰縣每名消防員需服務1791人全台最多 將增加員額

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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣審計室決算審核報告指出，彰縣每名消防人員需服務1791人，在各縣市排名第一，防救工作負擔沉重；彰縣消防局指出，今年已編列30名預算員額，3年內將再增加73個名額。

彰化縣議會第19屆第21、22、23及24次臨時會今天開議，審計部台灣省彰化縣審計室提出彰化縣總決算審核報告，針對彰化縣總決算暨附屬單位決算等提出書面說明。

根據彰化縣審計室審核報告指出，彰化縣消防局為維護消防人員執勤安全，編列消防車輛及裝備器材汰舊換新經費新台幣7498萬元，截至民國110年底，縣內每名消防人員服務人口為1791人，在各縣市排名第一，實際員額尚有缺額46人待補，災害防救工作負荷沉重，有必要充實人力，消防局車輛配置也有改善空間。

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彰化縣消防局長施順仁接受媒體聯訪指出，彰化縣長王惠美特別重視添購消防車輛與設備，最近已採購2輛單價3500萬的50公尺雲梯車，明年預定再採購1輛30公尺雲梯車。

施順仁說，在消防人力問題部分，消防局首創消防人員勤2休2制度，超勤津貼金額也調到最高，而彰化縣今年已編列增加30名預算員額，3年內還會再增加73個名額，希望能夠解決消防人力不足問題。（編輯：郭諭儒）1110815