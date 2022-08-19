南市公布第6波酒駕累犯4人名單

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市政府今天公布第6波酒（毒）駕累犯名單4人，累計公布21人。公布違規地點分別在北區1人、歸仁區3人，交通局依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

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交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，飲酒後可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家，切勿心存僥倖駕車上路。酒駕除涉及刑法公共危險罪外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道安講習等處罰，累犯者將公告姓名、照片及違法事實。

台南市政府交通局今天表示，酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，10年內如有酒（毒）駕再犯或酒（毒）駕拒測者（累犯記錄自108年7月1日起算），得公告違規人姓名、照片及違規事實。資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」(網址 https://traffic.tainan.gov.tw/Service/Roadsafety/DrunkDriving )，由交通事件裁決中心定期上傳名單。（編輯：孫承武）1110819