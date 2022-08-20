Kolas控縣長公款當紅包發做公關 縣府駁斥

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas今天指出，花蓮縣長徐榛蔚將補助祭典經費以現金領出，寫上自己的名字做個人公關，認為應回歸鄉鎮市公所，就地核銷；縣府澄清，紅包袋沒有縣長名字。

Kolas Yotaka今天以臉書發文指出，現在的花蓮縣長在祭典期間，會到各部落發紅包，紅包內放的數萬元現金，是政府補助給各部落舉行祭典的錢，都是「納稅人的錢」。

Kolas指出，花蓮縣長把數萬元的現金領出，放在紅包袋裡，還寫上自己的名字，說是自己送的，是混淆視聽、假公濟私。

Kolas指出，不管縣長換誰，祭典預算都要補助部落，在其他縣市都是直接撥到鄉鎮市區公所，在年祭結束後，由鄉鎮公所就地核銷即可。

Kolas說，過去在桃園市政府服務期間，從來不會把預算領出來，放進紅包袋，寫上自己或市長名字，騙原住民說是「某某某敬贈」，不會玩弄族人。

Kolas指出，任何補助祭典的預算，就該直接給部落，交由部落運用，如實核銷即可，不該寫上縣長的名字。

Kolas指出，祭典不是兒戲，是民族教育現場，不是外來者因為自己遲到、想來發「紅包」做公關，就可以隨意操控指揮、說動就動、說停就停的秀場，原住民才是祭典中的主人。

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花蓮縣政府原住民行政處長陳建村回應，花蓮共200多個部落，縣府每年由縣預算編列約新台幣770萬元部落文化發展基金，用於補助原住民族歲時祭儀，按照部落人口跟參加人數，補助3萬至6萬元不等經費，由縣長或縣府代表到部落發放。

陳建村指出，政府機關補助款有分「對下級政府」的補助及「對民間團體」的補助，花蓮縣府認為歲時祭儀是由部落主辦，而非鄉鎮市公所，基於尊重部落主體性，便於部落能即時支付祭典開銷，採現場致贈，事後核銷的方式辦理已近20年。（編輯：黃世雅）1110820