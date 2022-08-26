竹縣推悠遊國旅抽好禮 送逾萬份住宿消費優惠券

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新竹縣政府26日舉辦「悠遊國旅竹縣抽好禮」活動記者會，宣布整合縣內觀光資源，邀集店家、旅宿業等推出加碼好康優惠，盼持續帶動旅遊人潮造訪竹縣。中央社記者郭宣彣攝 111年8月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）竹縣府今天表示，推出「悠遊國旅竹縣抽好禮 遊購Amazing」活動，下載「好客Point」APP就有機會抽到「好客住宿券」與「好客Point」優惠券，合計新台幣800元、總數1.8萬份。

新竹縣政府今天舉辦悠遊國旅記者會，新竹縣長楊文科致詞表示，延續國旅熱潮，縣府整合縣內觀光資源，邀集店家、旅宿業等推出加碼好康優惠，期盼持續帶動旅遊人潮前往新竹縣。

楊文科指出，縣府今年推出「竹縣新十三景」及「森遊竹縣－皮皮獅同樂會」邀鄉親走訪竹縣12條具動物名的步道，讓民眾深度走訪竹縣，並了解在地風景及文化特色。這次加碼推出數位優惠券抽獎活動，民眾先下載「好客Point」APP，註冊會員後即可抽獎。

他表示，獎項包含有新台幣600元「好客住宿券」，可於合作旅宿業、商圈、遊樂區等使用，還有相關的專屬優惠，讓民眾在竹縣能享受旅遊，還可省荷包。

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新竹縣政府提供新聞資料指出，此外，合作業者也響應加碼，在小叮噹主題樂園使用200元「好客Point」，可購買價值500元門票1張；入住統一渡假村，使用600元「好客住宿券」，可享每房加碼補助400元。

六福村主題遊樂園總監葉忠岳向中央社記者表示，日前受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，入園人潮有感下降，最近因暑假期間人潮回溫，但暑假過後為旅遊業淡季業績，感謝地方政府推出加碼活動，盼藉由加碼活動吸引更多遊客。（編輯：戴光育）1110826