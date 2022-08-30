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防禽流感病毒 台南動保處加強監測消毒

2022/8/30 12:32（8/30 12:51 更新）
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台南市動物防疫保護處派員前往養禽場採樣監測，並加強防疫輔導措施，預防禽流感。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月30日
台南市動物防疫保護處派員前往養禽場採樣監測，並加強防疫輔導措施，預防禽流感。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月30日
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（中央社記者楊思瑞台南30日電）全球陸續傳出禽流感疫情，今年中國大陸持續新增H5N6亞型高病原性禽流感病毒人類感染病例，台灣雖尚無禽傳人案例，台南市動保處持續養禽場病毒監測，並強化傳染病應變機制。

台南市動物防疫保護處今天發布新聞稿指出，全台今年迄今發生22場高病原性禽流感，台南市發生1場禽流感案例，顯示環境中仍有病毒存在，且不再只是好發於冬季，而全台養禽場今年發生高病原性禽流感疫情的病毒株皆為H5N2亞型，目前並無禽傳人案例。

台南市動保處指出，若養禽場未落實生物安全防疫，可能導致病毒入侵，除了政府防疫單位積極推動各項防疫措施外，養禽業者的自主作為也是重要關鍵。

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台南市動保處指出，中國大陸持續新增H5N6高病原性禽流感人類感染病例，台灣雖然沒有發生，但養禽業者需落實養禽場生物安全措施，禽隻嚴禁注射來路不明或非法疫苗，加強落實人車管制及消毒，配合動保處辦理禽流感採樣監測工作，防範疫病入侵及傳播。

台南市政府農業局長李建裕表示，動保處持續針對養禽場進行禽流感監測採樣，並派遣消毒車針對全市家禽理貨場、集籠場、濕地保護區等熱區進行噴霧消毒，且要求養禽業者同步於場內進行清潔消毒，共同降低環境中病毒量。（編輯：謝雅竹）1110830

台南市加強防範禽流感，市府動保處消毒車協助各養禽場區周邊消毒。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月30日
台南市加強防範禽流感，市府動保處消毒車協助各養禽場區周邊消毒。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月30日
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