慢遊台東山海間 環境教育微旅行9/1開放報名
2022/8/30 16:14
（中央社記者盧太城台東30日電）台東縣環保局整合在地文化資產、環境生態及自然景觀，推出「慢遊台東山海間環境教育微旅行」活動，共有3場次，全程免費，9月1日0時開放網路報名。
台東縣政府發布新聞稿表示，以綠色旅遊為基礎規劃出環境教育微旅行的路線，透過走訪環境教育場域以及周邊景點，讓民眾以輕鬆的方式認識環境保護議題，藉由綠色旅遊帶動地方周邊產業，逐步達成SDG11永續城鄉的目標，在玩樂的同時也能為台東環境盡一份心力。
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台東縣環保局說明，這次活動內容包含走讀在地巷弄故事、暢遊森林公園、淨灘活動及環保DIY手作，並以騎乘電動腳踏車的方式漫遊，不但降低交通空氣污染，也用不一樣的方式體驗台東的山與海，一系列環境教育地方特色的活動，鼓勵民眾採用綠色旅遊回饋在地。
環保局表示，活動時間為9月17日、10月1日及10月2日3場次，全程免費，每場次正取20名，備取3名，並自9月1日0時起開放網路報名。（編輯：謝雅竹）1110830
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