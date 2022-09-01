竹縣秋遊星夜季 旺福、宇宙人輪番演出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府9日至11日將在竹北舉辦秋遊星夜季，邀請樂團旺福、宇宙人等到場演出，1日舉辦活動記者會，縣長楊文科（左）出席歡迎民眾共襄盛舉。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣政府今天表示，秋遊星夜季將於9月9日至11日在竹北水圳森林公園舉行，安排有樂團旺福、宇宙人等演出，邀請民眾來參加，也為生活留下難忘回憶。

新竹縣政府今天舉辦活動記者會，縣長楊文科致詞表示，今年中秋佳節，縣府將睽違2年舉辦「秋遊星夜季」，一連3天活動均從下午5時開始，邀請超強卡司接力開唱。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊文科說，9日為「親子之夜」，安排小朋友喜歡的YOYO家族柳丁哥哥、企鵝家族、好玩的劇團演出「嫦娥奔月」，以及奇幻魔術秀與特技表演。10日是「奔月之夜」，有旺福、脆樂團等演出。11日則是「追星之夜」，有樂團宇宙人、原子邦妮等輪番開唱。

交通旅遊處提供新聞資料指出，活動現場布置以星芒帳、天幕帳、木棧板及串燈，營造城市露營的休閒風格，還有星空造型背板、落地星球燈及皮皮獅充氣氣球。同時也提供各類童趣森系手作課，如瓶中花製作、彩繪我的透明傘、DIY彩繪星空瓶等，邀民眾來參加。（編輯：張雅淨）1110901