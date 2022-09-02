政治素人參選苗栗縣長 吳盛聖：以企業家精神治縣

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年底地方公職人員選舉登記2日傍晚截止，苗栗縣長選舉共5人登記參選，其中無黨籍政治素人吳盛聖訴求擺脫藍綠，希望以企業家精神，建構清廉效能政府。中央社記者管瑞平攝 111年9月2日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）年底地方公職人員選舉登記今天傍晚截止，苗栗縣長選舉有5人登記參選，其中無黨籍政治素人吳盛聖訴求擺脫藍綠，建構清廉效能政府，以企業家精神治縣，實現18鄉鎮市建設藍圖。

苗栗縣選舉委員會統整受理登記資料顯示，第19屆苗栗縣長選舉共5人登記，包括宋國鼎（時代力量）、徐定禎（民進黨）、謝福弘（國民黨）、鍾東錦（無）、吳盛聖（無）。

其中，43歲的政治素人吳盛聖出生於苗栗市，是道地客家人，從民間企業基層繪圖員做到研發工程師、高階主管，並曾任職明道大學副校長。

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吳盛聖今天透過新聞稿表示，在外經商多年，走訪多國，總感到家鄉城市發展延遲與不足，因此決定參選，「建設苗栗」，自7月宣布參選以來，積極走訪地方、傾聽基層建議，已逐步完善規劃符合苗栗未來30年長期戰略發展的全新10大優質經濟建設、10大福利政策以及18鄉鎮市建設藍圖。

吳盛聖指出，他有豐富產業背景，是務實型執行領導者，希望以企業家精神，建構清廉效能政府，以跨國際視野，盤點苗栗人、文、地、景、產業等資源，鼓勵產、官、學及民間合作，促進產業升級，提升國際競爭力，讓選民在藍、綠之外多一個清新的選擇。（編輯：張銘坤）1110902